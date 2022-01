„Druhá vlna Týdne hokeje je vždy lepší. V září chodí vždy méně zájemců,“ porovnal Šimůnek stejnou akci ze září, kdy ji Český hokejový svaz každoročně pořádá zkraje sezony. Vyjma dětí a trenérů se tréninku s dětmi zúčastnila i šestice hráčů z A-týmu – Tomáš Furch, Tadeáš Pinkas, Jan Tlačil, David Zdeněk, Radek Jelínek a Marcel Hlaváček, který se zapojil i v předloňském ročníku a poznamenal, že začínajících hokejistů tehdy přišlo o polovinu méně.

Všechny děti na stadion! Do Příbrami zavítá v úterý týden hokeje

I urostlý obránce si trénink s dětmi užil „Je super je vidět tam, kde jsem začínal já. Je to paráda i nová zkušenost, jak to vůbec funguje,“ poznamenal Hlaváček, který si při tréninku vzpomněl na své začátky, kdy ho táta přivedl poprvé na rybník a učil hrát hokej. Nyní byl on v roli mentora, který dával první rady malým hokejistům. „Radil jsem jim hlavně, ať jsou zpevnění, ať padají dopředu a ne na zadek a ať mají hokejový postoj, což je to nejdůležitější,“ prozradil 24letý 204 centimetrů vysoký obránce.

Děti měly rozdělený trénink na dvě poloviny. Pro začátečníky, kteří stáli poprvé na bruslích, byli připravené hrazdičky. Pokročilejší si například s Janem Tlačielm vyzkoušeli slalom, opičí dráhu nebo například už i přihrávky. „Pár kluků předvedlo super výkon na to, že byli poprvé nebo podruhé na ledě. Určitě by se mělo s nimi pracovat a myslím si, že se někdy potkáme,“ přiznal Hlaváček.

Vyjma kluků se objevila na tréninku i řada holčiček. Šimůnek si jejich počet vysvětloval nejen úspěchem ženského reprezentačního týmu v podobě postupu na zimní olympijské hry, ale také i příbramským družstvem, který hraje extraligu. Nejvíc ho ale potěšilo, že se spoustou dětí uvidí na nejbližším tréninku, který bude v sobotu. „Většina se přihlašovala, že dorazí, tak uvidíme, jestli přijdou,“ uzavřel Šimůnek.