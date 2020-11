„Pro rodiče malých hokejistů jsme nicméně připravili náhradní program, přístupný na webu a sociálních sítích. Věříme, že se situace zlepší a postupně budeme moci činnost mládežnických mužstev obnovit,“ dodal.

Ještě v polovině října přitom všechno vypadalo nadějně. Projekt letos vstupuje do druhého čtyřletého cyklu své existence a tentokrát se do něj mělo zapojit 157 klubů. „Těší nás, že neustále roste zájem klubů o účast v projektu a na začátku druhého čtyřletého cyklu můžeme přivítat dalšího nové kluby, které vznikly v minulých letech a zapojily se do oficiálních soutěží Českého hokeje,“ pochvaloval si minulý měsíc Pavel Landa, manažer celé akce.

Té se během čtyř let existence zúčastnilo již na 30 000 dětí, které díky tomu mohly poprvé zblízka poznat lední hokej. V Příbrami a Sedlčanech děti mohly své první hokejové krůčky v rámci akce Týden hokeje prožít premiérově v lednu 2017. Od té doby se akce ve stálé podobě konala pravidelnou dvakrát ročně. Naposledy pak v lednu letošního roku, kdy do Příbrami dorazilo 34 a do Sedlčan 17 nových zájemců o hokej.

Další termín byl stanoven na listopad. Tentokrát však brány obou zimních stadionů zůstanou zavřené a zájemci si budou muset vystačit s on-line náhradou. Od 23. do 29. listopadu se bude web projektu Pojď hrát hokej každý den věnovat vždy jednomu tématu souvisejícímu s dětským a mládežnickým hokejem. Program, zahrnující například výchovu sportovců, jejich přípravu mimo zimní stadiony, zásady správné výživy nebo příběhy hokejových osobností, vyvrcholí v neděli 29. listopadu webinářem pro rodiče malých hokejistů.

„Aktuálně řešíme formu, jak se jako klub ještě více zapojit do této on-line formy. Nicméně program, který je nastavený prostřednictvím webináře má i výhody v účasti odborníků. Například v oblasti výživy a dalších oborů. Oproti možnosti vyzkoušet si to přímo na ledě, to samozřejmě bude něco jiného. Na druhou stranu je to lepší než nic. My budeme rádi za každého nového malého hokejistu, případně novou hokejistku. Hodně bude záležet na rodičích. Já věřím, že i s jejich pomocí si děti, které jsou na hokej natěšeni, tu cestu najdou,“ říká trenér mládeže HC Příbram Jan Chudý.

Zatímco v Příbrami tak panuje navzdory složité situaci částečný optimismus, v Sedlčanech je tomu spíše naopak. „Nám to zřejmě bohužel nepřinese vůbec nic. Jsme malé město s velkým počtem sportovních oddílů. Z předchozích let navíc máme vyzkoušeno, že nováčci se nám hlásili poté, co měli nejprve možnost získat osobní zkušenost. Je pro ně důležitý osobní kontakt s ostatními dětmi, zábava a momentální akce. Tahle forma pro ně nebude podle mého názoru příliš zajímavá,“ tvrdí Roman Chwastek, který má v klubu na starosti nábor společně s Michalem Dudkem.

Zkrátka a dobře – pandemie si na sportovní scéně vybírá opravdu krutou daň.