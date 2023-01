Velká událost na slavném místě. Za Atlantikem odstartoval zimní univerziáda. Ve městě, kde se před 43 uskutečnil zázrak na ledě by rádi něco podobného zažili i čeští univerzitní hokejisté. V zámoří odstartovali na výbornou. Sice jako první skóroval jejich severský soupeř, nicméně ještě do konce první třetiny ukázali Češi, komu bude patřit led. Čtyřmi góly v řadě totiž výrazně naklonili skóre na svou stranu a vykročili za jasným vítězstvím.

V pořadí čtvrtý a pátý gól českého týmu vstřelil Josef Hasman, který si trefy schoval do 16. a 39. minuty, kdy udržoval náskok reprezentace na tříbrankovém rozdílu. Před turnajem přitom hovořil s pokorou. „Jsem rád, že se mi povedlo dostat do nominace a jet reprezentovat. Těším se hodně, je to prestižní akce a reprezentovat Česko byl vždy můj sen,“ odpověděl 22letý útočník na dotaz Deníku.

Hasman a ženská ekipa. Příbram posílá na univerziádu tucet zástupců

Sám byl jedním z nejaktivnějších střelců národního týmu. Na švédskou bránu vyslal hned šest střel. Pouze Štěpán Turek vyslal o jednu víc. Hasmanovi se tak vyplnila jeho slova před začátkem turnaje, kdy chtěl být hlavně co nejvíce platný pro tým a ukázat, co umí a co v něm je. V zahajovacím utkání univerziádního klání se tak ukázal v tom nejlepším možném světle.

Hasman tak navazuje na výkony jiných příbramských účastníků tohoto univerzitního sportovního svátku, kapitána Baníku Petra Josefuse, či Davida Zdeňka, kterému naposled zrušila účast covidová pandemie. A co útočník Příbrami říká na slavné město Lake Placid? „Je to hezké město klidné a plné sportu zázemí máme perfektní,“ uvedl Hasman.

Ještě lépe než muži, vstoupily do turnaje ženy, které převálcovaly Velkou Británii 13:0. Gólmanka Kristýna Bláhová si připsala na úvod turnaje čisté konto. Na druhou stranu ale na ní ostrovní soupeř vyslal pouze tři střely.