/VIDEO, FOTO/ Druhá hokejová liga má za sebou velkou premiéru. Poprvé v historii soutěže se odehrálo utkání hvězd. Do Příbrami se sjeli nejlepší hráči obou větví a ukázali, proč jsou špílmachry ve svých klubech. V exhibičním zápase bylo celkem k vidění 29 branek. Západ ovládl duel 16:13. Všechny doprovodné dovednostní soutěže patřily naopak hráčům z východu.

Úspěšnost střelby - Kafka, Rousek | Video: Deník/Ondřej Jícha

Podobné utkání v Česku dlouho chybělo. Utkání hvězd ještě na přelomu tisicíletí dělala extraliga. Nyní ho obnovila Asociace druholigových klubů a premiérové střetnutí obou skupin třetí nejvyšší soutěže přineslo přesně to, co mělo. Parádní podívanou, spoustu gólů i dovednostních soutěží.

„Zápas mě bavil. Za mě super, že se něco takového zorganizovalo. S kluky se vidíme letmo jako soupeři, i když se známe, a je fajn, že tady pokecáme déle,“ pochvaloval si útočník západu Vítězslav Bílek, jinak hráč Řisut, ale také bývalý borec extraligové Kladna, Karlových Varů či prvoligových Litoměřic.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Fanoušky do Příbrami lákala největší hvězda domácího Baníku Petr Kafka, který se sám zúčastnil dovednostní soutěže ve střelbě na přesnost a rychlost, kdy hráči trefovali otvory v plachtě. „Když nám v mládeži chyběl gólman, byly podobné plachty běžné. Akorát mě rozhodila pravidla, protože mi řekli, že musím trefit první čtyři po jednom a pak si vybrat. Ostatní stříleli na jeden terč, tak jsem byl dezinformovaný,“ mínil elitní příbramský centr, který měl hned tip na vylepšení do dalších let. „Možná by tahle soutěž šla udělat lépe s terčíky, aby i lidé z dálky viděli, že jsme se trefili,“ dodal Kafka.

All-Star game v Příbrami? Hasman: Zápas si chci užít. Rád by si zahrál s Kafkou

Utkání hvězd nabídlo nakonec 29 branek. Západ měl po většinu času utkání pod kontrolou, východní soupeř se snažil v závěru zápasu dotáhnout manko, i přes hru bez brankáře se ale dostal jen na rozdíl tři branek. Hráči si kromě gólů pochvalovali i věci okolo samotného utkání.

Všechny tři dovednostní disciplíny ovládli hráči z východní části soutěže. Tomáš Komínek se s časem 12,6 vteřiny stal nejrychlejším bruslařem. S šesti přesnými trefami ovládl střeleckou soutěž Tomáš Rousek a nejlepším gólmanem se stal Dominik Piták.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

„Hezky udělané. Připadali jsme si opravdu jako na utkání hvězd. Měli jsme stejnou výstroj. Věci kolem toho vypadaly fakt pěkně. Za mě tomu chybělo, aby bylo vyprodáno, což je asi nemožné. Padlo hodně gólů. Doufám, že si to lidé užili, o to tady šlo. O tom utkání bylo, aby padaly góly,“ podotkl Kafka.

Bílkovi zase chybělo v zápasech více exhibičních věcí pro fanoušky. „ I tak se ale mohli lidi na něco dívat a padly nějaké hezké góly. Takové akce by měly být hlavně pro diváky s nějakými dovednostmi hráčů,“ řekl zkušený veterán.

Celou akci kvitoval i hokejista Příbrami. „Klobouk dolů, jak organizátoři vše zorganizovali, protože tam byly nájezdy, rychlost, střelba. Žádné velké prostoje nebyly. Na druhou ligu dobré,“ uvedl Kafka.

Jediná kaňka, která pořadatelům lehce poskvrnila Utkání hvězd, byla celková návštěva. Na zimní stadion dorazilo nakonec jen 1 600 diváků. Cíl byl mezi dvěma a třemi tisíci. Poloprázdné tribuny vypadaly smutně. Příští ročník se uskuteční v Hodoníně. Organizátorský tým má na čem stavět. „Hokej se dělá pro lidi. Když se akce bude vyvíjet a pokračovat, tak jedině dobře,“ uzavřel Kafka.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Utkání hvězd: Západ - Východ 16:13 (5:2, 6:5, 5:6)