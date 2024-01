Kdy vás napadlo uspořádat utkání hvězd?

Loni v létě jsme se rozhodli, že ho zorganizujeme, myšlenka už ale existovala přibližně dva roky. Po dvou letech příprav a úvah jsme do toho šlápli naplno. Akce se udála. Jako šéfovi příbramského klubu jsem rád, že se jí podařilo dostat do Příbrami, protože jsme o ní přihlásili jako první klub. Následně měl zájem i Chomutov, v konečném důsledku jsme dostali důvěru, aby se utkání odehrálo tady.

Za jakým účelem vás to napadlo?

Když jsme založili Asociaci druholigových klubů a sjednotili se, tak jsme přemýšleli o tom, jak zviditelnit třetí nejvyšší soutěž. Její úroveň jde razantně nahoru. Nehrají v ní poloamatéři. V různých klubech se najdou lidé, kteří se dokážou uživit. Ligu bych nazval poloprofesionální. Působí v ní hráči, kteří byli v minulosti NHL, extralize, zahraničních soutěžích. I tohle všechno zvedá úroveň.

Co pro vás bylo z hlediska pořádání nejtěžší?

Museli jsme si vytvořit kompletní plán a zorganizovat akci od A do Z. Určitě bylo těžké na začátku vymyslet koncept, jak by vše mělo fungovat, což jsme nějak dali dohromady. Bylo důležité, aby se první ročník podařil a aby se povedlo přesvědčit některé kluby, že má cenu zorganizovat utkání hvězd. Myslím, že se příště na to budou těšit. Nikdo nebyl nespokojený.

Druhá liga je pořád brána spíš jako amatérská. Jak bylo složité dostat sem hráče z hlediska logistiky?

Pro spoustu hráčů byla motivace sem jet a zahrát si premiérové utkání hvězd. Nikdo nevěděl, co od toho čekat. Spíš si myslím, že to na ně mohlo působit pozitivně. Kdo přišel, tak se nenudil. Bylo pár jmen, která tady chyběla. Dost často nám bylo vytýkáno, že tady nejsou Václav Hübl s Františkem Lukešem, Chomutov je ale nenominoval. Pak se nám další tři, čtyři omluvili či byli zranění.

Dočká se utkání hvězd druhé ligy rozšíření jako to je například v NHL?

Zase si musíme přiznat, že NHL nejsme. Nemyslím si, že bychom mířili tímhle směrem a měnili koncept. Teď máme za sebou první ročník, který byl těžký uspořádat. Asi na tomto formátu nebudeme nic měnit. Není to otázka jen hráčů. Spousta lidí, jež se o celý projekt starali včetně mě či prezidenta Asociace druholigových klubů Ondřeje Poula z Letňan, na něm pracovali při vlastním zaměstnání. Dvoudenní formát by si zasloužila například extraliga. Na druhou ligu jsme udělali koncept ekvivalentní soutěži.

Hodili jste extralize rukavici, aby také ona obnovila utkání hvězd?

To je na jejích zástupcích. Viděli jsme tady spoustu lidí ze svazu. Myslím, že i oni viděli, že utkání hvězd k něčemu slouží a taky jsme od nich dostali pochvalu. Co udělá první liga či extraliga, nechám na nich.

Víte už teď něco, co by se dalo udělat lépe do dalších let?

Je ještě brzy hodnotit, co jsme ale dostali odezvy, tak organizace byla perfektní. Nezaznamenali jsme žádnou výraznou chybu, která by nastala. Jediné mínus, které bych viděl, byl nižší počet diváků. Nesplnil naše očekávání.

Není pro vás menší zklamání, že do Příbrami dorazilo jen 1 600 diváků?

Na jednu stranu se nejedná o špatné číslo. Cílem bylo sice 2 až 3 tisíce, ale i těch 1 600 není zas tak malé číslo. Hodnotil bych to jako mírně podprůměrné z hlediska očekávání, ale žádný průšvih. To je otázka marketingu, který k tomu uděláme příště větší. Měl by být dlouhodobější. Čtyři dny před tím, kdy se utkání hvězd mluvilo, zřejmě nestačily. V tom mám poučení pro příště.

Kam byste zařadil utkání hvězd v rámci historie příbramského klubu?

Hned za dvojutkání reprezentačního A-týmu, kdy tady dvakrát hrál se Švýcarskem Euro Hockey Challenge. Utkání hvězd byla druhé největší akce, kterou jsme sem dostali. Řadím jí poměrně vysoko.

