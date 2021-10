V NHL jste odehrál víc než 700 zápasů. Je jeden tým, který máte nejraději?

Dívám se detailněji na týmy, kterými jsem prošel, ale jsem spíš fanoušek.

Kdo je aktuálně podle vás nejlepším hráčem na světě?

Je plno vynikajících hokejistů. Každý tým má výjimečného hráče, který klub reprezentuje. Ten je v určité činnosti dominantní. Od nich se detaily učíme i my, trenéři.

Býval jste ofenzivním bekem. Kdo je na tomto postu podle vás nejlepší v NHL?

Třeba Drew Doughty. Ten je v LA Kings vynikající. Nebo Victor Hedman. To je velký kluk, dobře brání, umí skvěle s hokejkou, je skvělý i dopředu, podporuje útok. Každý tým má obránce, který dokáže hrát třicet minut za zápas. Ten dělá rozdíl. Tým podrží a dává mužstvu řád. A také zjednodušuje hru svým útočníkům.

Zmínil jste icetime. Ten je výhradně věcí trenéra? Nebo si hvězdy dokážou samy čas na ledě přizpůsobit?

Trenér rozhodne o icetimu podle toho, jak hráči plní svoji roli. Čas se mění podle toho, jak je hráč pro družstvo prospěšný. Icetime je odměnou za to, co na ledě děláš.

Proč je podle vás o tolik méně českých hráčů v NHL než za vaší éry?

Odchází kvalita. Když se podíváte na českou extraligu, tak kdo vede statistiky? Časy na ledě, bodování… To jsou všechno kluci, kteří jsou zkušenější, starší. Mladí se na ně dost netlačí.

Za vás to bývalo jinak? Tehdy byla vaše generace hokejově hladovější?

Když já vyrůstal, tak tu byli hráči jako Reichel nebo Holík. To byli kluci, kteří dominovali i v mladších letech. Oni mohli hrát větší roli v týmu. Byli vidět. Třeba Martin Straka. Všichni, než odešli do destinací v NHL, hráli velmi důležitou roli ve svých klubech.

Jaká je cesta ke zvýšení počtu českých hráčů v NHL?

Musíme se vrátit k tomu, co nám tu fungovalo. Zase musíme začít u těch malých. Oni musí mít hokej rádi, musí ho milovat, ale také musí pozvednout kvalitu.

Jaká je tedy podle vás kvalita hráčů Motoru? Poskládal jste tým, který je ve vašich trenérských očích ideální?

Skládáme ho pořád. Máme dost rozdílových hokejistů, takže teď si s tím hrajeme. Všechno si musí správně sednout. Kluci už docela brzy začali ukazovat vazby. Viděli jsme, jak k sobě sednou. Pak už bylo na trenérech, aby všechno doladili do nejmenších detailů.

Mluvil jste o rozdílových hráčích. Je jím Milan Gulaš?

To je hokejista, od kterého očekáváte, že bude rozhodovat zápasy. Milan Gulaš určitě na to má schopnosti. On je důležitý v aspektech góly a nahrávky. To je to, co samozřejmě všichni sledují. Ale rozdílový hokejista může být klidně i náš brankář, který chytne rozhodující puk. To potom může rozhodnout v nás prospěch. Každý má svoji práci, každý je strašně důležitý pro tým. Je ale pravda, že Milan Gulaš má jasnou roli lídra. Už prověřeným hokejistou, který trochu překvapivě přišel do Českých Budějovic, je třiatřicetiletý útočník Ondráček. Hodně let prožil ve Zlíně.

Proč jste si ho vybral do Motoru? Čím vás jeho projev oslovil?

Má za sebou bohatou extraligovou zkušenost. Má za sebou víc než šest set zápasů v extralize. To se přece musí projevit. Je tam právě ta zmiňovaná zkušenost a my tu máme taky dost mladých kluků. Mají se toho plno co učit. Ondráček přináší do Motoru zase trochu jiný aspekt. Jeho hokej nám v týmu zase trochu chyběl, je důležité, abychom měli co nejširší kádr. Hráči, co tu jsou, musí být dobře připraveni. Ne na jeden zápas, ale na celou sezonu. Je tam víc utkání, mezi nimi opravdu není veliká pauza.

Mluvili jsme o NHL. Takovou kvalitu na jihu Čech samozřejmě očekávat nemůžete, ale řídíte se zkušenostmi z této soutěže? Dbáte na spolupráci mezi hráči v týmu. Podle toho jste si hokejisty vybíral? A fungují vazby mezi hokejisty?

Některé ano. Některé méně. S tím si musíme hrát denně. Musíme s hráči pracovat, aby našli stejnou notu. Aby si kluci společně sedli. Že bych měl hned úplně jasno, tak to určitě nebylo. Sám jste zmínil, že rozdílovým hráčem týmu pro vás může být třeba brankář.

To ve vašich očích může být Strmeň? Nebo Hrachovina, který v úvodu chytá v pozici jasné jedničky…

O post jedničky, nejen na postu brankáře, hráči v klubu musí bojovat. Každý den. Každý zápas musí bojovat o svůj čas. O svoje místo. Každý si ho musí hájit. Post jedničky získáte svojí každodenní prací.Vstup do této extraligové sezony, snad kromě prvního duelu v Třinci, jste měli velmi povedený.

V přípravě toho ale Motor moc nevyhrál. Nebyl jste z toho nervózní?

Ne. Nebyl. Vyhrávat chce samozřejmě každý. Výsledek v přípravě není tak důležitý, ale prohrát nechce nikdo. Ani já. Nerad prohrávám. Spíš se ale dívám na ten proces. Také jsme se snažili zabudovat do týmu mladší hráče, naše hokejisty z juniorky.

Proč? Sledujete juniory?

No jistě. Abychom viděli, jaké je tu mládí. Samozřejmě je důležité, jak zápas skončí, netvrdil bych, že výsledek z přípravy je úplně nedůležitý. Ale ten proces je prostě o hodně důležitější.

Na ledě se objevilo jméno Jaroslav Pouzar. Je to syn velmi slavného otce. Co říkáte jeho hokejovému potenciálu?

Doufám, že může hrát v budoucnu extraligu. Teď už to je na nás. A na něm. Záleží na tom klukovi. Budeme s ním v klubu pracovat. Má talent. A samozřejmě má nějakou krev, která se nedá schovat. Jeho táta toho dokázal plno. Doufejme, že kluk je hokejově na správné cestě.

Baví vás extraligový hokej a pozice trenéra v Českých Budějovicích?

Určitě. Baví mě to moc. Diváci na zápasy přišli, stejně jako chodili v minulosti. To jsem si přál. Máme v Budějovicích fantastické fanoušky.