Rok 2024 začali mizerně. Po porážce s Táborem chtěli úvodní zaváhání hokejisté Příbrami odčinit. Místo toho odcházeli z ledu opět bez bodu. Tentokrát totiž na ně vyzrálo Ústí nad Labem a Baník se tak dvě kola před koncem základní části ocitl osamocen na třetím místě tabulky západní skupiny 2. ligy.

Poslední vteřiny zápasu s Ústím | Video: Deník/Ondřej Jícha

Ústí nad Labem se stává pro hokejovou Příbram neoblíbeným soupeřem. Severočeský soupeř porazil favorita na jeho ledě těsným výsledkem už loni, kdy zvítězil 2:1 v nadstavbové skupině. Premiérové střetnutí v letošní sezoně nabídlo opět přetahovanou, kdy se radovali svěřenci Radka Bělohlava. I do třetice se opakovalo drama, tentokrát ale s vítězným koncem pro Slovan.

„Ústí jsme pořádně do ničeho nepustili. Drželi jsme se na kotouči a ze všeho, co mělo, jsme dostali gól. Nevím, jestli měli za utkání patnáct střel, ale všechno, kdy měli, tak to byly šance,“ posteskl si obránce Dominik Havelka.

Šlágr s Táborem končil v emocích. Příbram ho ztratila ve druhé třetině

Ač měli domácí herně navrch, tak draze zaplatili za chyby v obraně. Severočeši poprvé skórovali při vlastním oslabení, následně se prosadili z dorážky, třetí gól vsítili z brejku tří proti jednomu a rozhodující ránu si přichystali v závěru, kdy v přesilovce potrestali vyloučení Havelky. „Nepomohli jsme gólmanovi vzadu, který si skoro nesáhl na puk. Musíme být produktivnější a tahat víc dozadu. Nemyslet jenom dopředu,“ hlesl 26letý bek, který klíčovou akci sledoval z trestné lavice.

Hokejisté Příbrami tak v roce 2024 vyšly podruhé naprázdno a před čtvrtými Letňany či na druhý Chomutov mají už velký rozestup. Základní část tak zakončí s největší pravděpodobností na třetím místě. Nyní jedou dvakrát ven. Jak v Písku, tak Benátkách by ale měli potvrdit roli favorita a najet zpět na vítěznou vlnu. „Musíme se kousnout a v zápasech, kdy jsme hokejovější a lepší, tak se nesmíme vykašlat na obranu a dostávat góly v oslabení a z přečíslení, kdy se nestihneme vrátit,“ podotkl Havelka.

Příbram – Ústí nad Labem 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 16. Zdeněk (Hasman, Jelínek), 22. Kolda (Kafka, Josefus), 47. Bednařík (Havelka, Hasman) – 9. Bernat (Rudovský), 30. Bernat (Dubský, Trefný), 44. Simon (Sýkora, Funk), 59. Rudovský (Kloz, Sýkora). Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Šperl – Tvrdík, Brtník. Diváci: 600.

Příbram: Jiroušek – Pešta, Havlín, Havelka, Jelínek, Zdeněk – Kafka, Kolda, Dragoun – Furch, Pětník, Bečvář – Duchan, Gengel, Hasman – Pinkas, Mařík, Bednařík – Josefus.