Mladoboleslavské béčko si koncem a na přelomu roku prošlo nepříjemnou sérií porážek. Ta je ovšem už definitivně minulostí. Po Kolínu zvládli Bruslaři i třaskavý přímý souboj o čelo východní skupiny. Proti Čáslavi byli téměř od začátku vždy o krok vpředu a po šedesáti minutách slavili výhru 6:3.

V bojovném utkání si soupeři nedarovali v malé hale vůbec nic, výsledkem tak byl pro oba až nezvykle vysoký počet vyloučených hráčů – 13:10. „Byla to divočina,“ potvrdil trenér domácích Jiří Zörkler a navázal: „Vyplynulo to z postavení obou mužstev, které jsou na tom stejně. Hráli jsme o první místo v tabulce. Z naší strany to byl velice bojovný výkon od první až do poslední minuty. Hráli jsme výborně a celé mužstvo si za tím šlo, přestože se na nás soupeř dotahoval. Ale myslím, že jsme zápas měli od začátku v našich rukách a pod kontrolou.“

Stejně jako Boleslav se na 34 bodů dostaly i Poděbrady. Ty musely na cestě za třetí výhrou v řadě otáčet duel na ledě posledních Žabonos. Bleskovým vedoucím gólem se o to postaral bývalý hráč Poděbrad Ivo Procházka.

Na západě si Černošice upevnily vedoucí pozici, byť v duelu s dotahujícím Mělníkem získaly jistotu vítězství až pojistkou do prázdné. „Nebylo to nic lehkého,“ shodovali se po výhře 6:4 domácí. K už dvoucifernému náskoku lídra přispěla „pouze“ dvoubodová kořist nejbližších pronásledovatelů.

Velké Popovice přitom nebyly proti slánským lvům daleko od druhého domácího nezdaru v řadě. Vyrovnání v předposlední minutě řádné hrací doby pak hokejisté Slavoje vyšperkovali ve druhé minutě prodloužení.

Nastavený čas musel rozhodnout také bitvu zbylých dvou třicetibodových týmů. Hosté z Rakovníka si vytvořili o poznání více šancí než Kralupy, hlavně zásluhou výborného výkonu brankáře domácích Exnera ale platil po šedesáti minutách nerozhodný stav 1:1. Také v tomto případě se v prodloužení usmálo štěstí na tým, který se v řádné hrací době trefil jako poslední.

Po třech porážkách a v nejvyšší čas zabralo čtvrtý plný zisk v soutěži béčko Příbrami. Vítězství nad Královým Dvorem přiblížilo oba týmy z chvostu tabulky na tři body. Hattrickem se na obratu potvrzeném čtyřmi góly v závěrečné třetině podílel při svém prvním startu za rezervu kladenský odchovanec Ladislav Gengel (38). Pětatřiceti extraligovými starty ošlehaná zkušená posila áčka stihla stejnou porci gólů i v sobotním utkání druhé ligy s Kolínem (10:2).

Ve vlastní střeleckou šou proměnil závěrečnou třetinu utkání s Benešovem kutnohorský Jan Tvrdík, který sám stanovil konečný rozdíl mezi oběma soupeři na 6:3.

Krajská liga - 17. kolo

Vel. Popovice – Slaný 4:3P (0:1, 2:0, 1:2)

Branky: 31. a 61. Synáč, 49. Braniš, 59. Mocek – 2. Frolík, 48. Lapáček, 55. Kubinčák. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1.

Vlašim – Kolín B 7:2 (1:1, 3:1, 3:0)

Branky: 4. a 55. Slanina, 27. a 31. Kratochvíl, 25. Herwig, 58. Trpišovský, 60. Šindelář – 10. a 34. J. Kadlec. Vyloučení: 5:10. Využití: 3:2.

Kralupy – Rakovník 2:1P (0:1, 1:0, 0:0)

Branky: 22. Brandejský, 62. R. Verbík – 16. Macháček. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1.

Černošice – Mělník 6:4 (2:1, 2:1, 2:2)

Branky: 4. a 60. Šalamoun, 14. a 26. Pulkrab, 34. Vokurka, 51. Staněk – 48. a 55. Litera, 15. Stinka, 39. Kapoun. Vyloučení: 6:4, navíc Vernek (ME) 5 + OK. Využití: 1:1.

Ml. Boleslav B – Čáslav 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Branky: 4. a 21. Mareš, 11. a 55. Zörkler, 51. Vondrlík, 53. Franc – 13. Janata, 35. Navrátil, 52. Pipek. Vyloučení: 13:10. Vyšší tresty: 0:1. Využití: 1:2.

Kutná Hora – Benešov 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)

Branky: 42., 56. a 60. Jan Tvrdík, 7. Beran, 15. Dytrych, 25. Klazar – 12. a 30. Kočí, 20. Starec. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0.

Žabonosy – Poděbrady 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky: 3. Procházka – 14. a 58. Kejdana, 54. Karoch. Vyloučení: 4:4. Bez využití.

Příbram B – Králův Dvůr 7:3 (0:1, 3:1, 4:1)

Branky: 21., 48. a 54. Gengel, 25. Mácha, 39. Šmejkal, 47. Mikeska, 55. Hrala – 16. Mahel, 39. Brém, 42. Hamada. Vyloučení: 2:5. Vyšší tresty: 0:1. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.

Západ

1. Černošice 17 13 1 1 2 78:50 42

2. Velké Popovice 17 7 4 3 3 75:50 32

3. Kralupy 17 8 3 2 4 72:55 32

4. Rakovník 17 9 1 2 5 70:57 31

5. Slaný 17 8 0 2 7 76:74 26

6. Mělník 17 7 1 2 7 72:79 25

7. Králův Dvůr 17 4 2 1 10 45:70 17

8. Příbram B 17 4 1 0 12 56:75 14

Východ

1. Poděbrady 17 10 2 0 5 107:76 34

2. M. Boleslav B 17 11 0 1 5 78:57 34

3. Čáslav 17 9 2 0 6 76:61 31

4. Benešov 17 6 0 2 9 68:72 20

5. Kolín B 17 6 1 0 10 61:81 20

6. Vlašim 17 5 1 3 8 48:79 20

7. Kutná Hora 17 4 3 1 9 45:59 19

8. Žabonosy 17 3 0 2 12 49:81 11