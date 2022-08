Zdroj: Ondřej Jícha

Francouzi drželi s Baníkem krok pouze v úvodních dvanácti minutách. Od chvíli, kdy Tadeáš Pinkas skóroval na 2:1, tak Příbramští na ledě dominovali. Ještě do přestávky na něj navázali Eret a Bečvář. S přibývajícím časem domácí několikrát často uzamkli soupeře v jeho třetině a k vidění bylo několik dlouhých zámků. „Chtěli jsme se soustředit na nějaké taktiky, které si pak chceme přenést do soutěže. Pak si hlavně zahrát, trošku se zase sehrát a snad se nám to trošku povedlo,“ řekl Bečvář, který nastoupil v prvním útoku vedle Kafky a Gengela.

Hosté se prosadili poté už pouze jednou, když potrestali vyloučení Sani. Jinak příbramští hokejisté chtěli ukázat divákům něco ze své kombinační hry. Zejména přihrávky Kafky byly naprosto parádní a 32letý hokejista ukázal, že bude pro Baník nadstandardní posilou. Fanoušci se dožadovali od hráčů načepování desítky, nakonec se ale museli spokojit pouze s osmi góly. I tak se jednalo o stejný počet branek, který dali v předchozích čtyřech přípravných duelech. Další test je čeká až ve středu 24. srpna od 17:30 v pražských Letňanech.

Příbram – Francie 8:2 (4:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Malý (Kafka, Saňa), 13. Pinkas (Svoboda, Hlaváček), 16. Eret, 17. Bečvář (Kafka, Gengel), 24. Kraus (Svoboda), 36. Gengel (Bečvář, Kafka), 45. Hasman (Procházka, Jelínek), 59. Eret (Kafka) – 9. Lindgren (Gabaj), 28. Radolanirina (Joly, Uhlíř). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Rozhodčí: Kálal – Mašek, Čajan.

Příbram: Jiroušek – Malý, Saňa, Zdeněk, Jelínek, Hlaváček, Vinš, Strnad – Kafka, Bečvář, Gengel – Hasman, Procházka, Eret – Svoboda, Pinkas, Kraus – Matějka, Furch, Beneš.

