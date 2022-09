Oba týmy předvedly divokou přestřelku v druhé polovině úvodní části, protože na první gól se čekalo až do desáté minuty. Po trefě Procházky ale přišla vyloučení a hosté dokonale využili dvojnásobnou přesilovku. Nejdřív srovnal Matiášek a na něj navázal premiérovou brankou v píseckém dresu Jaroslav Pouzar, syn legendárního hráče ze 70. let. „Občas se tak stane. Dostali jsme dva góly, naštěstí jsme pak srovnali na 2:2,“ ulevilo se Robinu Malému, když Káník poslal Příbram i Písek do šaten za nerozhodného stavu.

Kouzlo přestávky zafungovalo, protože domácí byli v prostředním dějství na ledě jasně lepší. Z tlaku ale vytěžili pouze gól Kafky v přesilovce. Stejný efekt zafungoval i na opačné straně, kdy se o vyrovnání postaral Hanus.

Dominantní převaha přinesla obrat. Příbram otočila duel s Klatovy

Zápas došel do prodloužení, kde bylo hodně rušno. Tutovky Písku zůstaly bez využití, a tak se radovali domácí, kteří skórovali se závěrečnou sirénou. K jejich překvapení ale sudí gól neuznal, protože podle něj přišel až po konci pětiminutového prodloužení. Nájezdy pak už byly jasnou záležitostí Příbrami. Čtyři Písečtí střelci marně hledali recept na gólmana Baníku, zatímco Středočeši uspěli dvakrát. Vítězný gól si připsal bek Robin Malý.

„Takový klasický přípravný zápas. Oni přijeli bojovat, my pořád nemáme plnou sestavu. Pořád zkoušíme nějaké varianty. Utkání bylo bojovné. Led nic moc, takže podle toho to vypadalo,“ komentoval utkání Robin Malý. „Viděl jsem vyrovnaný zápas v první třetině, ve třetí jsme byli lepší, kdy jsme se lépe hýbali, ale ve druhé jsme byli špatní. Takový návrat do loňského roku, kdy každému bylo všechno jedno. Pak jsme si řekli, co je špatně a byli jsme lepší. Že jsme prohráli na nájezdy je škoda“ shrnul na druhé straně trenér Písku Tomáš Matušík.

Příbram – Písek 4:3 pn (2:2, 1:0, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Procházka (Eret), 19. Káník (Kafka, Procházka), 34. Kafka, rozh. náj. Malý – 12. Matiášek (Novák), 15. Pouzar (Radoš), 41. Hanus (Volf, Matiášek). Vyloučení: 5:2. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Rozhodčí: Kálal – Kálal ml., Burda. Diváci: 130.

Příbram: Šorf – Havlín, Malý, Zedek, Saňa, Jelínek, Zdeněk, Vinš, Hlaváček – Kafka, procházka, Eret, Svoboda, Bečvář, Káník, Beneš, Furch, Matějka.

Písek: Novák – Hanus, Dvořák, Novák, Dudáček, Turek, Radoš, Kurfürst – Bednařík, Koupal, Březina, Prášek, Volf, Matiášek, Pouzar, Hollar, Macháček, Hracholski.