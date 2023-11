Hokejisté Příbrami poprvé v sezoně prohráli. Stalo se tak ve 12. kole na ledě Tábora, odkud si odvezli hrozivě vypadající porážku 1:7. S premiérovou porážkou museli přenechat i vedoucí příčku, která nyní přísluší Chomutovu. Baník je až třetí, protože o skóre se nyní před něj dostal i středeční soupeř z jihu Čech.

Příbramští přitom začali skvěle. Už v první minutě otevřel skóre Kolda, nicméně od té chvíle vládl na ledě pouze domácí tým. Ještě do přestávky ale stačili Tábor skóre třemi trefami otočit. „Dostali jsme sice zase první gól po našem předchozím tlaku z první akce soupeře, ale tentokrát to byla spíš souhra nešťastných okolností, i když tam nějaké chyby byly. Kluci se s tím ale dokázali skvěle vypořádat,“ pochvaloval si trenér Tábora Tomáš Matušík. Jeho syn Jakub zvyšoval na 3:1, když proměnil trestné střílení.

„Udělali jsme chybu a oni nás potrestali. K tomu ještě trestné střílení, takže jsme šli do šaten za stavu 1:3. Druhá třetina vypadal lépe, ale v té třetí nám to tam zase napadalo,“ shrnul kapitán Příbrami Ladislav Gengel.

S hosty mohlo být hůř už na začátku prostřední periody, kdy Tábor skóroval hned z první akce, avšak zahráli vysokou holí a tak si na čtvrtý zásah počkali do 27. minuty. Od té chvíli ledě dominovali a Příbram se nedostala téměř do ničeho. „Hlavně od druhé části už to bylo i směrem do obrany přesně tak, jak si to představujeme,“ konstatoval kouč Jihočechů.

Tábor v závěrečné části přidal tři trefy a nakonec vyhrál vysoko 7:1. Příbramská první prohra v sezoně skončila velkým debaklem. „Musíme porážku hodit za hlavu a jít dál. Někdy musela přijít. Nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali. Výsledek je veliký. Tábor má velice kvalitní mančaft. My jsme byli okleštění. Kluci hráli kvůli nějakým povinnostem na pět beků. Když ta facka přišla, tak bychom se měli vzpamatovat a pokračovat dál,“ uvedl zkušený příbramský matador.

„Jsme samozřejmě moc rádi za vítězství a máme radost z toho, jak jsme zápas zvládli. Dali jsme sedm krásných gólů, což je samozřejmě výborné, ale to není až tak podstatné. Pro mě je hlavní, jakým způsobem jsme k tomu vítězství dokráčeli. Byl to náš jednoznačně nejlepší výkon v sezoně, hlavně ve druhé a třetí třetině,“ pochvaloval si domácí kouč Matušík.

Branky a nahrávky: 5. Suchánek (Hajič, Matušík), 13. Hubata (Hajič, Šulek), 15. Matušík (TS), 28. Severa (Zadražil, Krliš), 56. Zíb (Gába), 57. Seidl (Šulek), 60. Zadražil (Severa, Čížek) - 1. Kolda (Kafka, Gengel). Vyloučení: 6:2. Bez využití: 0:0. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Jílek - Rubáš, Tvrdík.

Tábor: Gába - Plášil, Hubata, Suchánek, Hajič, Čížek - Severa, Zadražil, Krliš - Šulek, Matušík, Seidl - Zeman, Dančišin, Milfait - Zayml, Zíb, Prášek - Bárta.

Příbram: Jiroušek – Krejčí, Zdeněk, Saňa, Havelka, Jelínek, Rajgl – Kafka, Kolda, Hasman, Pětník, Gengel, Pinkas, Mařík, Bečvář, Duchan.