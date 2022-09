Co se stalo na začátku třetí třetiny, kdy Písek rychle po buly srovnal?

Upřímně jsem ten moment neviděl, ale trenéři říkali, že jsme tam nechali vjet útočníka do pásma a dali mu prostor vystřelit z nebezpečného místa, někde z vrcholu kruhu. Takhle jsem to slyšel. Ještě byla střela tečovaná někým od nás, takže smolný gól.

Po základní hrací době jste tentokrát už do zápasu zapojili prodloužení. Jaké bylo?

Já jsem se trápil, protože od rána jsem nastydlý a necítil jsem se nejlépe. Tak jsem se modlil, ať je konec. Volal jsem, ať jedeme rovnou nájezdy a žádné 3 na 3, což se mi nevyplnilo a musel jsem si to vytrápit. Snažili jsme se ale vyhrát a zkusit si to do sezony. Doufám, že prodloužení moc hrát nebudeme, ale dobrý.

Video: Příbram vrátila Písku úder. Krále přetlačila v nájezdech

Bylo jasné, kdo půjde na nájezdy, když na ně přišlo?

Poslední dobou se na ně točíme, tak nějak stejní hráči. Možná tam občas někoho zkusíme. Většinou jezdí Saňa, já, Kafka, Procházka, Eret, občas Káník, Josefus by jel určitě. Takže nějak takhle se budeme točit.

Vy sám jste proti Písku rozhodl v nájezdech. S čím jste na něj šel?

Jezdím jenom jeden nájezd a minule jsem ho dvakrát nedal, tak jsem ho musel změnit. Málem jsem si rozbil u toho držku (směje se), ale dobrý. Gól z toho vyšel. Nic jsme si neudělal, takže dobrý.

Co říkáte na složení týmu a nové hráče?

Je jenom otázka času, než si sedneme. Jsme na ledě měsíc, takže by v tom problém být neměl. Noví hráči jsou do šatny super. V kabině by mělo všechno fungovat.

Autor: Barbora Dejmková