Znovu se potvrdilo, že v letošních vzájemných soubojích obou soupeřů, mají navrch domácí. Příbrami pomohl vynikající start, když už pětašedesáti sekundách vstřelil první branku Káník. Navíc v čase 13:26 přidal druhý gól Čurda.

Jihočeši, v jejichž sestavě tentokrát kvůli trenérským povinnostem v prvoligovém Motoru scházel hvězdný Václav Prospal, ale dokázali zásluhou Silného hned vzápětí korigovat a drželi se tak na dostřel. V prostřední části příbramští hokejisté sice znovu odskočili na rozdíl dvou branek zásluhou trefy Rohlíka, deset minut před koncem však snížil Kronus a stále tak bylo vše otevřené.

V závěrečných pěti minutách si ale vzal slovo domácí Petr Šinágl a dvěma zásahy definitivně rozhodl. „Oba týmy byly plné sil, proto se jednalo o těžký a vyrovnaný zápas. O to více si ceníme, že jsme ho zvládli a úspěšně tak vstoupili do vyřazovací části. Rozhodujícím faktorem byl především náš zodpovědný výkon směrem dozadu,“ konstatoval generální manažer Příbrami Miroslav Bláha a dodal: „Uvidíme, co přinese další pokračování série.“

To je na programu už v pondělí 9. března. Druhý zápas se tentokrát odehraje na jihu Čech. A to od 18 hodin.

HC Příbram – DS České Budějovice 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. Káník (Rittig, Tlačil), 14. Čurda (Gengel, Kolouch), 36. Rohlík (Šinágl, Gengel), 55. Šinágl (Gengel), 58. Šinágl (Kutlák, Straka) – 14. Silný (Krcho), 50. Kronus (Hřebejk, Svach). Rozhodčí: Šperl – Zimmermann, Sedláček. Diváci: 1048.

HC Příbram: Čech – Straka, Hlaváček, Saňa, Mašek, Grubner, Kutlák, Rittig – Gengel, Čurda, Rohlík, Josefus, Šinágl, Panna, Chlouba, Tlačil, Kolouch, Brzák, Káník

HC David Servis Č. Budějovice: Hauser – Svach, Tintěra, Krtek, Kubeš, Sičák, Škopek, Lytvynov, Dudáček – Hřebejk, Ferebauer, Kronus, Silný, Šulčík, Pecka, Krcho, Vak, Tejko