Dobývání jablonecké branky bylo o to těžší, že Vlci udeřili jako první, když se už po třech minutách hry dostali do vedení. Následně se ještě víc soustředili hlavně na urputnou defenzivu. „Jablonec skoro nenapadal naše obránce a kvůli tomu jsme měli velký problém přejít do útočného pásma,“ popisoval útočník Tadeáš Pinkas.

Domácí se tak složitě dostávali do útočné třetiny. Ačkoliv byli hosté pod tlakem, tak k vážnějšímu ohrožení Jelínka se dostal pouze Káník. Gólman hostů si vzápětí poradil i s následnou dorážkou. Až v polovině zápasu dokázal srovnat Pinkas, který se natlačil před brankáře Jablonce a nekompromisním důrazem dostal puk za brankovou čáru.

Obléhání severočeské svatyně pokračovalo i nadále a Jelínek dlouho odolával. Až pět minut před koncem ale na něj vyzrál opět domácí hrdina Pinkas, který pohotově dorazil do brány Procházkovu střelu a druhou trefou v zápase otočil skóre na stranu Příbrami. „Skvělý pocit, ale byla to zásluha celé lajny, že mi tam góly padly. Samozřejmě mám radost, že tentokrát vyšla řada zrovna na mě,“ usmíval se 21letý hokejista.

Ačkoliv Příbram vyhrála 2:1. Podruhé za sebou přetlačila outsidera rozdílem jedné branky, tak Pinkasovo hodnocení bylo objektivní. „Z naší strany nepovedený zápas, ale i takové jsou a my se můžeme radovat z výhry. Obecně nám tyto “slabší“ týmy nesedí. Nehrají zase tak pěkný hokej, ale plní si to, co mají a my s tím máme velké problémy. Bylo by potřeba na tom více zapracovat,“ mínil Pinkas. Už ve středu čeká Baník další obtížný zápas na ledě ambiciózního Chomutova.

Příbram – Jablonec 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 31. Pinkas (Patzelt), 56. Pinkas (Procházka, Furch) – 4. Kapička (Dušek, Jursa). Vyloučení: 3:6. Rozhodčí: Jílek – Jurak, Tuháček. Diváci: 255

Příbram: Šorf – Saňa, R. Jelínek, Zdeněk, Zedek, Havlín, Patzelt – Káník, Kraus, Procházka, Šinágl, Furch, Pinkas, Dragoun, Gengel, Kafka, Eret, Hasman.

Jablonec nad Nisou: J. Jelínek – Špaček, Koutecký, Starý, Kollert, Pavlů – Kačírek, Jursa, Maďar, Plíhal, Foerster, Dušek, Kapička, Folda, Brokeš, Bouřil.