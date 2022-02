Co jste si v kabině říkali po první třetině, kdy jste prohrávali?

Po celý zápas jsme se bavili pouze jedno a to samé, abychom se vyhýbali faulům, protože Kobra má přesilovky dobře nacvičené, a když budeme vylučovaní, tak je v play-off neporazíme. Apelovali jsme na tom, abychom se vyvarovali trestné lavici.

Po vašem úvodním gólu vás Kobra začala přehrávat. Co bylo klíčové pro obrat v zápase?

Asi, že jsme první třetinu přečkali s tím, že jsme prohrávali pouze o jeden gól. Po našem gólu jsme měli dvě přesilovky, ve kterých jsme se uspokojili. Oni najednou začali šlapat, dali nám dvě branky.

Co pro vás znamená výhra směrem k play-off?

Určitě nás psychicky posílí. Víme, že s Kobrou to máme nyní 4:2 na zápasy po základní části. Kdyby to bylo 3:3, tak bychom se cítili hůř, takže pro psychiku super.

Příbram začne play-off doma. Baník opět otočil duel na Kobře

Máte jisté druhé místo. Na co se budete soustředit ve zbývajících dvou zápasech základní části?

Určitě se pokusíme odjezdit naplno, abychom vyhráli doma s Havlíčkovým Brodem, protože doma chceme vyhrávat kvůli fanouškům. V týdnu se pak budeme připravovat už na sérii s Kobrou. Začneme na vlastním ledě a stejně tak i v případném sedmém zápase, což je paráda.

Co vám tento duel ukázal směrem k nadcházející sérii s Kobrou?

Že si budeme muset pohlídat první lajnu Kobry a vyhnout se vyloučením. Jejich elitní útok dává hodně gólů, což je vidět v kanadském bodování.

Do Prahy vás přijelo povzbudit hodně fanoušků, kteří vám vytvořili takřka domácí atmosféru. Co jste na to říkali?

Je to bezva. Jezdí jich, čím dál tím víc. Hrajeme docela dobře a tak je to asi baví, za což jsme rádi.

Cítili jste se díky nim jako doma?

Určitě. Nevím, jestli tady byli nějací fanoušci Kobry, kteří skandovali, ale ty naše jsme slyšeli a díky tomu se hrálo lépe.