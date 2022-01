Jak vysoko řadíte vychytanou nulu, zvlášť na ledě Tábora?

Co se týče nuly proti Táboru, tak ji řadím určitě jako velmi cennou, poněvadž jsem jednu sezonu v jeho dresu odchytal a vím, jak silnou ofenzivu má. Pro nás je především důležité vítězství. Že jsme odehráli jako tým dva zápasy bez inkasovaného gólů, z toho můžeme jen těžit v příštích utkáních.

Byl to váš zápas? Cítil jste se od začátku, že by mohla vychytaná nula vyjít?

Tak na začátku zápasu to byl trochu kolotoč. Pro brankáře ale jedině dobře, protože jsem se dostal alespoň hned do tempa. Spíš se snažím soustředit na každou střelu, než přemýšlet o čistém kontu.

Pátý vzájemný zápas a čtvrtá výhra pro Příbram. Jaký je recept na Tábor, že se vám proti němu tak daří?

Myslím si, že na Tábor se umíme více namotivovat, jelikož se hraje rychlý hokej, který nás baví. Jsou to téměř vyrovnaný zápasy a pokud chceme uspět, tak se minimálně musíme přizpůsobit tempu, což se nám daří.

Když by Tábor vyrovnal, tak byste se dál přetahovali, naopak díky druhému gólu jste si už zbytek utkání pohlídali. Byl duel s lídrem tabulky o jednom gólu?

Tento zápas byl pro nás dost těžký, od druhé třetiny jsme dohrávali na pět obránců, protože Saňa dostal po střele pukem do obličeje a nemohl dohrát. Bohužel má zlomenou čelist. Takže tato výhra je pro něj.

Utkání Tábora s Příbramí v Táboře často končí s nulou jednoho z týmů. Čím si to vysvětlujete?

To si myslím že je čistě náhoda.

