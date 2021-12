Dražba Gengelova dresu a permanentky začala 19. prosince v poledne a skončila o druhou přestávku utkání s Táborem. Cílová částka se vyšplhala do výše 10 050 korun. „Jsem velice spokojený, že někdo dal deset tisíc tomu malému, kterému pomůže do jeho začátku,“ těžko hledal slova Gengel v přestávkovém rozhovoru, jemuž tragicky zahynul dobrý kamarád Ládík. Toho srazilo auto, když se vracel domů z ryb, bohužel už nedorazil. „Je to hrozně těžký. Vůbec bych to nikomu nepřál, co se stalo mě a jeho rodině,“ dodal zkušený útočník, pro něhož zahynulý kamarád hodně znamenal.