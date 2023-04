Prohrát po takovém závěru zápasu zamrzí, že?

Samozřejmě, chtěli jsme ukončit sérii ještě doma. Zápas jsme měli docela pod kontrolou. Vedli jsme po většinu utkání, ale závěr rozhodl. Chomutov vyrovnal, pak hloupá chyba a nakonec prohra minutu před koncem. Porážka bolí, ale musíme se oklepat ve čtvrtek tam pojedeme zvítězit.

Vaše vyloučení v závěru vzbudilo hodně emocí. Co k tomu řeknete?

Blbost. Šli jsme tam hokejkami, prý jsme tam šli stejně a prostě instinkt. Viděl jsem volný puk, tak jsem ho chtěl shrábnout spoluhráči. Tohle zabolí. Taková blbost je dost na houby.

Ještě vás čeká pátý zápas v Chomutově. Může být ale vaše vyloučení nakonec klíčovým momentem celé série, která se přehoupne na stranu soupeře?

Doufám, že ne. Chyby děláme, někdy i víc. Tohle byla jedna z nich. Prostě se stane, což se teď potvrdilo. Budeme doufat, že jich v Chomutově udělá soupeř víc a zvítězíme.

Piráti ukradli Příbrami postup. Rozhodne se v Chomutově

Na druhou stranu se nic z toho nemuselo stát, kdybyste využili dvouminutovou přesilovku pět na tři. Osvědčilo se nepsané pravidlo, že tým, který ji nevyužije, si nezaslouží vyhrát zápas?

Potvrdilo, i když jsme si zasloužili vyhrát, nicméně tohle je chyba. Měli jsme kompletní dvě minuty přesilovku pět na tří a víceméně jsme v ní měli jeden náznak šance. Měli jsme dát gól na 3:2 a utkání by vypadalo úplně jinak. Obrovská chyba!

Podobný moment přišel v první třetině. Chomutov jste nechali hodně brzy nechat vrátit do zápasu …

Naprosto souhlasím. Tohle nás trápí celou sezonu. Ještě si to říkáme. Jdeme na led relativně zodpovědní hráči a bavíme se spolu, že v tom střídání nesmíme dostat gól, protože pak okamžitě ztratíte momentum utkání. Víme o tom a stejně uděláme dvě chyby, když máme puk na holi a z toho soupeř sníží na 1:2. Tohle byl špatný okamžik.

Teď vám nezbývá než jet do Chomutova k pátému duelu. Jaký to bude zápas?

Věřím, že bude kvalitní a super. Dáme do něj všechno. Teď jsme vyjma přesilovky měli trochu smůlu. I z tohohle pohledu by to mohlo být nádherné utkání a my ho chceme za každou cenu urvat. Myslím, že si postup zasloužíme. Náš výkon v celé sérii se mi líbil.

V Chomutově jste předvedli dva zcela odlišné výkony. Jak to bude nyní?

S nulou vzadu (směje se).

Teď jste prohráli. Bude i tak výhoda trochu na vaší straně? Protože oni musí, vy můžete?

Jestli jsou víc pod tlakem, to je jejich problém. My tam pojedeme s čistou hlavou odmakat zápas a můžeme tam jenom získat.