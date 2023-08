Máte za sebou dva přípravné zápasy. V obou jste dali sedm gólů. Je to víc, než jste sami očekávali?

Myslím si, že máme super hráče, kteří umí hrát výborně do ofenzivy. Výsledky nás ale nesmíme ukolébat, pokračovat dál a hrát taky do obrany.

Poprvé jste přijel na Kobru jako soupeř. Jaký byl návrat?

Takový jiný než s ostatními soupeři. Se všemi se tady znám. Utkání bylo samozřejmě trochu vyhecované, ale nakonec dobře dopadlo. Vyhráli jsme.

Navíc jste dal gól a přihrávku. Mohl si člověk přát při návratu víc?

Určitě jsem rád, že mi tak konečně něco spadlo. Snad budeme dál vyhrávat a dařit v přípravě.

Led Kobry znáte dokonale. Pomohlo vám znalost prostředí branického zimního stadionu?

Je to tak. Hraje se tady NHL 2. ligy, jak se říká. Věděl jsem, do čeho jdu a dobře jsem to zúročil.

Jaké máte vzpomínky na Kobru?

Samozřejmě jenom v dobrém. Měli jsme tady super partu, takže si nemůžu na nic stěžovat.

Proti Kobře jste nastoupil v lajně s Furchem a Bednaříkem. Jak jste si vyhověli?

S Bednou (Lukášem Bednaříkem) se známe dlouhou dobu. Pomalu si na sebe zvykáme. Furšíno (Tomáš Furch) je super kluk a vše si pomalu sedá.

Navíc dostáváte hodně prostoru, hrajete i oslabení. Jak jste s vytížením spokojen?

Samozřejmě jsem rád, že hraju hodně a že mi trenér dává hodně důvěry. Doufám, že ho nezklamu a budu pokračovat takhle i dál.

Čekal jste, že dostanete tolik důvěru už od začátku?

V přípravě se hraje většinou na tři lajny. Čas je tam větší oproti klasické sezoně, kde budeme hrát na čtyři lajny. Úplně jsem to nečekal, a jsem za to rád.

Stále jsme na startu přípravy. Jaká jsou vaše očekávání od působení v Příbrami?

Budeme doufat, že budeme hrát o nejvyšší příčky ve druhé lize. Snažit se vyhrát co nejvíc zápasů. Vždy, když jsem hrál proti Příbrami, tak se tam nikdy nehrálo dobře. Hráči byli skvěle fyzicky připravení. Byl to vždy těžký soupeř. Doufám, že to udržíme a budeme hrát nahoře.

A z hlediska osobních očekávání?

Určitě bodovat pravidelně a pomoci týmu, abychom hráli co nejlépe, dostali se do play-off a tam udělali dobrý výsledek.

Jste ze západních Čech, hrál jste za Klatovy. Co jste říkal na to, že se soutěže odhlásily?

Byl jsem z toho smutný. Druhá liga do Klatov patří. Mrzí mě to a doufám, že se tam v budoucnu vrátí zpátky.

Zjišťoval jste něco od bývalých hráčů, co se stalo a jaké jsou tam vyhlídky do budoucna?

Ptal jsem se kluků, jak to tam vypadá a dozvěděl se, že tam budou chtít hrát krajskou ligu a v příštích letech se vrátit zpět do druhé ligy.

Nezkoušel jste někoho zlákat do Příbrami?

Určitě jsem byl s někým v kontaktu. Někteří šli do Písku, další do Chebu a jiní skončili.

