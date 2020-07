Po souboji Kladna s Vrchlabím, který se bude hrát už v poledne, mohou fanoušci sledovat i duel českých a slovenských legend. Zápasu extraligových soků, který odstartuje v 16:00, bude předcházet souboj stejných zemí v para hokeji. Už ve čtvrtek 10. prosince bude hostit Winter Classic zápasy juniorů.

Osmačtyřicetiletý Jágr se těší na čtvrtý duel pod širým nebem. V roce 2009 hrál v Utkání hvězd KHL na Rudém náměstí v Moskvě, o tři roky později nastoupil ve Winter Classic v NHL za Philadelphii proti Rangers a v roce 2014 za New Jersey opět proti Rangers.

"Jeden duel byla exhibice v Moskvě, byla tam strašná zima, tak to nebylo moc příjemné. Další dva zápasy jsem zažil v NHL. Musím říct, že to byly jedinečné zážitky. Bylo to něco neskutečného. Atmosféra, kdy přijde na hokej 80 tisíc diváků, se nedá popsat," řekl Jágr.

V dresu českých legend

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL plánuje, že 11. prosince zasáhne do obou zápasů a nastoupí i v dresu českých legend. "Všechno bude záležet na tom, v jakém se bude hrát tempu," pousmál se Jágr. "Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale rozhodně nastoupím za Rytíře a určitě dám pár střídání i v tom druhém utkání," doplnil.

Sparta již letos pod širým nebem hrála. V Drážďanech na fotbalovém stadionu Dynama před návštěvou 32.009 diváků, jež znamenala nový rekord soutěže, porazila Litvínov 3:2. Šlo o čtvrtý extraligový duel pod otevřenou oblohou.

V lednu 2016 se právě Pražané představili v Brně za Lužánkami proti domácí Kometě, o pět dnů dříve hráli Brňané s Plzní. V roce 2011 se hrál hokej na plochodrážním stadionu ve Svítkově, kde Pardubice hostily Brno.