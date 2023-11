V první třetině jste si dal smolný vlastní gól při výhodě soupeře. Co se stalo? Trošku smolný bych ho nenazval. Totální věc, kterou si nedovedu vysvětlit. Něco podobného se stane i v NHL, ale rozhodně už to znovu zažít nechci. Zaplať pán bůh, že se nám utkání povedlo otočit.

Navíc jste dal vítězný gól. Bral jste ho jako satisfakci či vykoupení?

Že jsem do toho plácnul a dal jsem vítězný gól na 4:3, tak za něj jsem rád. Stejně tak, že mi i trenér dal důvěru a nesesypal jsem se z toho jako domeček z karet.

Šlágr opět patřil Příbrami. V hangáru přetlačila Letňany

Po první třetině jste prohrávali 1:2, pak jste obraz hry pozměnili. Byli jste pak už s ní od druhé spokojení?

Určitě. Vzali si tam slovo lídři týmu jako Petr Kafka, Ladislav Gengel či Petr Josefus. Všichni k tomu měli co říct. Do druhé třetiny nastoupil úplně jiný tým. Měli jsme snad 24 střel na bránu, což je fantastické. Pak už v nás byla euforie. Přesně takhle jsme chtěli hrát a ponechali jsme si jí i do třetí třetiny, kde byla obětavost. Zblokovali jsme spoustu střel a Letňanům jsme nic nedovolili.

Nakonec jste urvali další vítězství. Jaký byl zápas na půdě Letňan?

V první třetině jsme nestíhali. Trenér přišel s nějakými věcmi. Od druhé třetiny jsme byli dominantní a nakonec jsme dokázali zápas otočit.

V Letňanech je menší kluziště než v Příbrami. Jak jste se s tím dokázali vypořádat?

Nakonec jsme se tomu dokázali přizpůsobit a přetavit ve výhru. V Letňanech je to vždy boj.