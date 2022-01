Jediným střelcem se na dlouhou dobu stal ve 13. minutě Jakub Káník, který zpoza branky hledal spoluhráče před ní, ale dojíždějící obránce poslal smolně puk za záda gólmana Koláře. Na další branku se čekalo dlouho. Až do třetí třetiny.

Mezitím ale Příbram přišla o Josefa Saňu, jenž jednu z domácích střel odnesl zlomenou čelistí, takže v závěrečné části museli hosté hrát pouze na pět beků. Ondřej Havlín ale v tom neviděl problém, že musel nastupovat ve dvou obranných párech. Cítil se skvěle.

S jednobrankovým náskokem nastupovali Středočeši do závěrečné části. Už bez Sani a s taktikou, která držela Tábor na uzdě. „Chtěli jsme hrát pořád stejný hokej. Co nejvíce pomocí Šorfikovi (Dominiku Šorfovi) v bráně a vyhrát. Trenéři nám v šatně říkali, že máme plnit, co máme a ne si tam dělat, co chceme,“ uvedl Havlín.

Zlomový okamžik a definitivní rozuzlení přidal v 45. minutě Ladislav Gengel, který tečoval v přesilovce střelu Jana Tlačila. Do řad hostů přinesl druhý gól velké uklidnění. Veterán v dresu Příbrami následně mohl znovu navýšit vedení, tentokrát jeho pokus ale skončil na tyči.

„Důležité pro vývoj zápasu bylo, že jsme nedokázali využít alespoň některou ze svých šancí v závěru druhé třetiny. V poslední části nás bohužel srazil druhý inkasovaný gól v oslabení, po kterém už to z naší strany bylo příliš křečovité a nenašli jsme síly na něj zareagovat,“ smutnil na druhé straně kouč Tábora Arpád Györi, který považoval zápas za smolný. Svým hráčům neměl z hlediska výkonu co vytknout, až na to, že je zradila produktivita.

Příbram udržela vedení 2:0 až do konce utkání a domů si odvezla velmi cenné vítězství. Už v sobotu ji na domácím ledě čeká hodně důležitý duel s Kobrou, ve kterém bude hájit druhé místo a v případě vítězství odskočí pražskému soupeři na rozdíl šesti bodů.

Tábor – Příbram 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Kaník (Tlačil, Zdeněk), 46. Gengel (Tlačil, Bečvář). Vyloučení: 7:8. Využití: 0:1. Rozhodčí: Čuňočka – Nechvátal, Kubíček. Diváci: 992.

Tábor: Kolář – Pařízek, Havelka, Hubata, Černý, Radoš, Čížek, Zíb – Zayml, Bárta, Seidl, Hasman, Šulek, Matiášek, Endál, Prášek, Chocholoušek, Dančišin.

Příbram: Šorf – Malý, Saňa, Hlaváček, Havlín, Jelínek, Zdeněk – Káník, Chlouba, Furch, Seniov, Josefus, Rohlík, Pinkas, Tlačil, Panna, Bečvář, Gengel, Beneš.