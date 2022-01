První zápas v roce 2022 a hned deset vstřelených gólů. Lepší vstup jste si nemohli přát, že? Super výkon! Deset gólů je úžasných. Máme jich ale i dost obdržených. Musíme si říct vzadu a trošku to zavřít. Chudáka Šorfika (brankáře Dominika Šorfa) jsme tam nechali vykoupat. Doufám, že to bude lepší.

Už po 23 vteřinách jste inkasovali. Co se stalo, že jste prohrávali, když zápas v podstatě začal?

Celou situaci musím vzít na sebe. Ode mne byla chyba vzadu. Bohužel z toho padl gól. Spoluhráčům jsem se ihned omlouval a doufám, že jsem pak své zaváhání odčinil.

Jak moc se vám ulevilo, když ještě do přestávky jste otočili vývoj na svou stranu a vytvořili si náskok?

Hodně se ulevilo! Po prvním gólu a prvním střídání jsme byli jako opaření. Myslím si, že druhá lajna pak navázala výborně. Následně už jsme začali šlapat a otočili jsme zápas.

Nakonec z toho byla přestřelka, ve které padlo čtrnáct gólů. Čekali jste, že by mohlo padnou tolik branek?

Určitě ne. Chceme hrát hodně zezadu a hlídat si průběh, abychom se vyvarovali těchto házenkářských výsledků. Holt to ale tak dopadlo.

Poprvé jste skóroval v dresu Příbrami. Schoval jste si puk?

Nakonec ne. Kluci mi ho chtěli vzít, ale nevzal jsem si ho.

Z jakého důvodu?

Nějak to tak dopadlo. Hráči se dívali, jestli ho vzít nebo ne a než se otočili, tak ho měl v ruce rozhodčí.

Byla vstřelená branka hodně velkým zadostiučiněním po inkasovaném gólu na začátku zápasu? Dá se říct, že jste takhle splatil svůj dluh.

Jo, jo. Hned, jak jsem přišel na střídačku, tak pan trenér Tlačil mi řekl, že jsem se vykoupil. Určitě se jednalo o odčinění.

Jedná se o první gól za Příbram. Už po vás spoluhráči vyžadovali zápisné?

(směje se) Určitě! Mám tam ještě další dvě položky – za návrat a ještě něco z tréninku. Nějaká svačina nebo něco do kasy bude.

Minulý týden jste na Kobře inkasovali čtyřikrát při vlastním oslabení. Pomohl vám sedmidenní volno k tomu, abyste mohli na zápas zapomenout a zapracovat na hře ve čtyřech?

Řekli jsme si, že se musíme vyvarovat oslabení, protože přesilovky mají dobré. Bohužel to tak nevyšlo. Utkání nám nesedlo, tak jsme se z něj snažili trošku poučit a teď jsme měli dvě, nebo tři vyloučení, tak se to snad projevilo.

Nacházíme se v roce 2022. Play-off máte téměř jisté. S jakými cíli vstupujete do nového letopočtu?

Cíle máme nejvyšší. Chceme dosahovat nejlepších výsledků. Určitě budeme chtít atakovat nejvyšší příčky.

Sezonu jste začal v Kadani. Stále jste hráč Sparty. Jak vnímáte působení ve 2. lize?

Že to je příležitost, abych hrál. Po tom, co se stalo v Kadani, přišla nabídka z Příbrami. Pan Bláha (generální manažer) mi volal. Mluvili jsme spolu přes hodinu a domluvili jsme se. Ze strany klubu byl zájem a já chtěl hrát. Beru to jako motivaci, makat na sobě, posouvat se. Zázemí je tu výborné. Tréninky máme každý den, dvoufázově. Do toho posilovny. Pro mne určitě plus.

Hodil jste už Kadaň za hlavu?

Ano. Dá se říct, že ano. Nějaké vzpomínky tam jsou, ale už to nevnímám. Snažím se soustředit, kde jsem momentálně, což je Příbram a snažím se vyhlížet dopředu s ní.

Zároveň stále patříte Spartě. Sleduje vás a je s vámi v kontaktu?

Asi určitě nějaký kontakt bude. Vedení Sparty sleduje své hráče. Po loňské sezoně jsem se tam vrátil, stáhli si mě a trénoval jsem s nimi. Bohužel mi ale řekli, že výkonnost ještě není taková, abych tam zůstal, tak ať hraji první ligu, respektive teď druhou.

A co dál?

Určitě se nebudu bránit, pokud se někdo ze Sparty ozve. Budu jedině rád a je to můj cíl se tam vrátit.