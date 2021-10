„Naši hráči ze sebe vydali zbytky sil a opět jsme neproměňovali šance, to je v posledních zápasech naše největší slabost. Musíme pogratulovat soupeři, i když jejich přístup nebyl dle nás úplně férový. V příštím týdnu se musíme dát zdravotně do pořádku,“ prohlásil Hájek. Další zápas sehraje Příbram až v sobotu, kdy vyjíždí na led Klatov.

„Ani tentokrát nejsme spokojeni. Do výsledku se promítl zdravotní stav našich hráčů. Zápas jsme se pokoušeli odložit, ale naše prosba se nesetkala s pochopením soupeře, což bylo, jak to říci, podivné,“ uvedl asistent trenéra Miroslav Hájek. V nastaveném čase se ani jeden z týmů dlouho nemohl prosadit a vše už nasvědčovalo, že o vítězi rozhodnou až nájezdy. Půl minuty před koncem ale ukončil zápas Křemen a zapříčinil, že Příbram přišla po první šestině základní části o vedoucí pozici.

Příbram dokázala rychle odpovědět na vedoucí gól domácích z hole Trapla a ještě do přestávky otočila vývoj zápasu zásluhou Zdeňka a Panny, který se podílel asistencí i na vyrovnávací trefě. Středočeský celek ale dohnaly zdravotní neduhy a s postupem času docházely síly. Cheb nakonec dokázal srovnat ve 46. minutě díky Holubovi, a když v závěru promarnily oba týmy přesilovky, tak se šlo do prodloužení.

Podruhé za sebou museli hokejisté Příbrami do prodloužení a opět ho prohráli. v 7. kole 2. ligy – Jih bral po Havlíčkově Brodu bonusový bod navíc tentokrát Cheb. Svěřenci Jana Tlačila a Miroslava Hájka dlouho vedli 2:1, nakonec se ale museli smířit s porážkou 2:3 v nastavení. Nadcházející týden volna využije hlavně k doléčení šrámů a zranění hráčů.

