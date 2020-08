Jak se zrodilo vaše zámořské angažmá?

Zámořské angažmá se zrodilo celkem narychlo. Kolem března jsem změnil agenta, nyní mě zastupuje Tomáš Krejčí z USM, tedy Unlimited Sport Management. Ten to všechno během tří až čtyř měsíců zařídil.

Proč myslíte, že si klub Kitcheners Rangers vybral právě vás?

Asi je to kvůli mému aktivnímu stylu chytání, zapadl jsem přesně do koncepce jejich hry. Myslím, že se není čeho bát. Těším se na výzvu, která je přede mnou, a která mi v mé kariéře může dost pomoct.

Kolik informací máte o klubu a prostředí, do kterého půjdete?

Moc toho zatím nevím, chci mít nějaké překvapení, až tam přijedu. Vím, že Kitchener Rangers jsou jedna z nejlepších organizací v celé OHL, čehož si strašně moc vážím. A město? Něco jsem si zjišťoval, leží v dobré lokalitě. Mám to asi jednu hodinu jízdy autem do Toronta, kam bych se chtěl podívat. Další zajímavé místo jsou Niagarské vodopády, které mám také zhruba hodinu daleko.

Jak jste na tom s angličtinou, nebude vám dělat problémy?

Z angličtiny strach nemám. Rozumím dobře, ale neumím moc mluvit. Na tom musím ještě zapracovat.

OHL by měla pokračovat 1. prosince. Kde do té doby budete chytat?

Momentálně se připravuji v Liberci s Benátkami. Pouze trénují a nevím, jak to budu mít se zápasy. Nemám zatím ani žádné informace o odletu do Kanady.

S jakým plánem se vůbec chystáte odletět?

Chci podávat co nejlepší výkony a pomoct k týmovému úspěchu. Můj osobní cíl je dostat se na draft NHL.

Vraťme se k vaším hokejovým začátkům. Jste odchovancem Příbrami. Jak vám to tehdy v klubu šlo?

S hokejem jsem začal ve třech letech, někdy na přelomu let 2005 a 2006. Já na ty začátky vzpomínám velice rád, protože už od první chvíle mě hokej chytil. Těšil jsem se vždy na každý další trénink. Od začátku mě také více bavilo chytat a být vlastně tím rozdílovým článkem. Raději jsem chytal, než dával góly.

Kdo byl vaším brankářským vzorem?

Já jsem nikdy neměl jednoho gólmana, na kterého bych koukal a říkal si, že bych chtěl být jako on. Vždy jsem se snažil koukat na co nejvíce gólmanů a vybírat si od každého to dobré.

Vzpomenete si i na váš první zápas mezi dospělými?

Za Benátky proti Přerovu. Nervózní jsem byl celkem hodně. Řekl bych, že v první třetině to bylo dost vidět. Potom jsem se do toho dostal a už pak ani nevnímal, že hraji proti chlapům.

Kterého zápasu v seniorském hokeji si nejvíce ceníte a proč?

Právě toho prvního proti Přerovu. Nebyl to můj nejlepší zápas, ve kterém bych předvedl neskutečný výkon, bylo to přesně opačně. Byl jsem střídaný po pěti inkasovaných gólech a celý stadion na mě křičel. Tahle zkušenost mi ovšem pomohla se zocelit a naučit se ignorovat publikum.

Pavel ČAJAN

Narozen: 13. října 2002 v Příbrami

Post: brankář

Kariéra: HC Příbram, Bílí Tygři Liberec, HC Benátky nad Jizerou, Kitchener Rangers

Oblíbené jídlo: palačinky

Oblíbené pití: voda