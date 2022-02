Sobotní facka v podobě porážky 3:4 zafungovala a na Klatovy nastoupil tým s úplně jinou tváří. A také i novými lidmi. První zápas za A-tým odehrál po dvou letech Petr Svoboda, naopak chyběl Jan Tlačil, který už si připsal tři starty za prvoligové Litoměřice. Třetího nejproduktivnějšího hráče Baníku na ledě zaskočil Ladislav Gengel, který už po třech minutách otevřel skóre a započal tak svou středeční show. Ještě do přestávky přidal druhou trefu v přesilovce. Časomíra přitom ukrojila necelých deset minut.

„Trenéři říkali, že Klatovy budou lítat a že musíme hrát jak dobře dozadu, tak dopředu. Zaplať pán bůh, že jsme vyhráli 7:1,“ ulevil si čtyřicetiletý útočník, který litoval zejména inkasovaného gólu v závěru zápasu, kdy výtečného Jirouška překonal hostující Eret z trestného střílení, což byla jediná kaňka v podání Příbrami ve středečním utkání.

Jinak se ji ale podařil zápas výborně. Zvláště prostřední dějství, ve kterém hokejisté Baníku nasázeli Klatovům hned pět gólů. Nejenže Gengel dokonal hattrick, ale ještě se podílel na brance kapitána Petra Josefuse a trefě Ondřeje Havlína deset sekund před odchodem do šaten. Pětibodový večer zažil naposledy v prosinci roku 2019, kdy se rovněž třemi góly a dvěma přihrávkami podílel na debaklu čínských Rudých Draků v poměru 13:1.

Jelikož jsou v Baníku pokuty založené na svačinách, tak i Gengel za produktivní večer přinese do kabiny něco k jídlu. „Kluci už jsou domluvení a vše je na pátek připravené. Budou to asi halušky,“ nastínil s úsměvem zkušený hokejista, čím že v nejbližší době pohostí spoluhráče.

Pak už se společně připraví opět na Klatovy, se kterými se v základní části střetnou naposled a Gengel očekává těžkou odvetu na ledě Západočechů i vzhledem ke středečnímu výsledku. „V pátek pořádně potrénujeme. Do zápasu musíme vlétnout úplně stejně a nic nepodcenit. Oni budou doma, diváci je poženou stejně tak, jako ti naši nás tady. Je super, co předvádí. Škoda, že nechodí ve větším počtu, protože to by byl náš větší motor. I tak jsme za ně rádi,“ uzavřel zkušený hokejista. Poslední šestinu základní části začnou hokejisté Příbrami v sobotu od 17:30.

Příbram - Klatovy 7:1 (2:0, 5:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Gengel (Josefus, Káník), 10. Gengel (Josefus, Kutlák), 27. Josefus (Káník, Gengel), 31. Malý (Josefus, Kutlák), 34. Gengel (Havlín), 38. Jelínek (Furch, Svoboda), 40. Havlín (Gengel, Josefus) – 59. Eret (ts). Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Rozhodčí: Pastier – Horažďovský, Dědek. Diváci: 179.

Příbram: Jiroušek – Havlín, Hlaváček, Jelínek, Malý, Vinš, Zdeněk, Kutlák – Svoboda, Furch, Josefus, Rohlík, Pinkas, Káník, Gengel, Panna, Chlouba, Kraus.

Klatovy: Polívka – Moravec, Brtník, Sysel, Vajner, Kovářík, Walter, Houfek – D. Roubal., Tulačka, Kolda, Kosnar, Kaiser, Matoušek, Uhlík, Morawetz, Eret, J. Roubal.