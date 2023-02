„Dlouhodobě nás trápí využití našich přesilovek. Gól na 1:4 už byl risk, kdy jsme hráli hodně ofenzivní hokej,“ uvedl brankář Dominik Šorf, který kdysi přišel do Příbrami právě z Tábora. Tentokrát i on byl na bývalé spoluhráče krátký. Hosté hráli vabank, nicméně při vlastní přesilovce inkasovali zřejmě rozhodující čtvrtý gól a Tábor si pak vedení v klidu pohlídal, navíc ho v závěru jistil gólem do prázdné brány.

Příbramští tak dostali další ránu na psychiku a z druhého místo se zatím jejich propad zastavil na průběžném pátém místě, kde by měl v nejhorším případě i zůstat. Náskok dvanácti bodu na šesté Vrchlabí je přeci jenom dostačující. Nicméně nadstavbová část se blíží k polovině a Baník by notně potřeboval získat zpět ztracené sebevědomí. Jeho psychika je nyní hodně křehká.

„Možná do nějaké míry, ale z většinové části kdy jsme prohráli, tak pouze o gól a to jsou ty detaily, které musíme doladit a hrát zodpovědně celých šedesát minut. Máme slabší první třetiny, při kterých často inkasujeme a potom zbytek zápasu doháníme skóre, takže na tento aspekt se musíme také zaměřit,“ zamyslel se příbramský gólman.

Do play-off zbývá Příbrami odehrát osm zápasů. Aktuální odstup na čtvrtý Chomutov činí čtyři body, což je ještě hratelné. Výhoda domácího prostředí alespoň pro čtvrtfinále by byla pro Baník v momentální situací výhrou v loterii a potřebnou vzpruhou do vyřazovacích bojů. „Měli bychom začít od maličkostí, protože věřím že v konečném výsledku hrají hlavní roli. Dělat “špinavou práci”, blokovat střely, stát před soupeřovou bránou, dorážet střely a tak dále. A každopádně musíme hrát všichni na doraz a udělat si před play-off pozitivní náladu,“ burcoval svůj tým Šorf.

Tábor – Příbram 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. Matušík (Prášek, Hajič), 26. Krejčí (Matušík, Seidl), 39. Severa (Milfait, Hajič), 49. Matušík, 58. Kohút (Duchan) – 10. Kafka (Hasman, Eret). Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Barek – Jiruška, Figer. Diváci: 1 287.

Tábor: Gába – Hajič, Plášil, Krejčí, Hubata, Černý, Čančura, Janda – Seidl, Matušík, Prášek – Severa, Milfait, Endál – Bahenský, Kohút, Šulek – Duchan, Zíb, Duda.

Příbram: Šorf – Vinš, Malý, Jelínek, Zdeněk, Zedek, Saňa, Havlín, Patzelt – Kafka, Eret, Hasman, Bednařík, Josefus, Bečvář, Brzák, Pinkas.