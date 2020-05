/ROZHOVOR/ Ženská hokejová reprezentace postoupila v roce 2012 do elitní skupiny mistrovství světa. U historického okamžiku v lotyšském Ventspilsu byla i tehdy pětadvacetiletá Kateřina Flachsová z Dobříše, která poskytla krátce po příletu domů Příbramskému deníku rozhovor.

Kateřina Flachsová v dresu národního týmu. | Foto: archiv K. Flachsové

Dokázaly jste něco, co žádná jiná ženská hokejová reprezentace ČR před vámi. Jaký je to pocit?

Pocit je to nádherný! Dokázaly jsme to, o co se několik let snažila předchozí generace českých hokejistek. I já patřím k těm, které zažily několik mistrovství světa, bojů o elitní skupinu, úspěchů i neúspěchů. Takže já osobně cítím i určitý pocit zadostiučinění.