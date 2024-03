Jeden takový typický případ se stal začátkem minulého týdne, kdy se neznámý pachatel vloupal do sklepa bytového domu v městské části Příbram VIII. "Rozlomil vložku zámku dveří do sklepních prostor, překonal jistící řetěz u sklepní kóje a ukradl zde dvě horská kola v hodnotě 25 tisíc korun," popsala komisařka s tím, že za loňský rok bylo odcizeno celkem 47 jízdních kol, z velké části ze sklepů.

Sezona farmářských trhů startuje příští sobotu. Vrátí se i oblíbené bleší trhy

"Předcházet těmto krádežím mohou občané už tím, že si rozmyslí, co ve svém sklepě zanechají uskladněné. Nemělo by to být nic hodnotného. Pokud tam takové věci přesto dávají, měli by dbát na zabezpečení. Petlice s visacím zámkem není pro zloděje žádnou velkou překážkou. Důležité je především řádné uzamčení vchodových dveří do domu i přístupových dveří ke sklepům a také nevpouštět žádné cizí lidi do budovy," upozornila Monika Schindlová.

Co se týká jízdních kol, ta je nutné ještě ve sklepě či kolárně zajistit kvalitním zámkem, a to k pevné kotvě nebo využít bezpečnostního držáku na kolo. "Pomoci dopadnout pachatele mohou i sami obyvatelé tím, že si budou více všímat svého okolí a upozorní policii včas na pohyb podezřelých osob v domě," uzavřela policistka.