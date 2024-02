Příbramští policisté hledají svědky několika nehod, které vyšetřují. Viděli jste srážku na kruhovém objezdu u čerpací stanice nebo střet chlapce s osobním vozidlem v Příbrami? Volejte linku 158.

Ke střetu chlapce s osobním vozidlem došlo 3. ledna krátce před druhou hodinou odpolední. „Nehoda se stala na křižovatce ulic Březnická a Havlíčkova, kde se nezletilý chlapec, který šel po levé straně komunikace, rozhodl přejít na druhou stranu. Podle všeho vběhl před osobní vozidlo VW Passat Variant, jehož řidič jel ulicí Březnickou - od čerpací stanice Mol k Rynečku, který již na tuto situaci nedokázal zareagovat,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Nehodu příbramští policisté stále prověřují a hledají i možné svědky. V místě, kde k ní došlo, byl v inkriminovanou dobu hustý provoz, někdo z řidičů tak mohl střet vidět, či jej zaznamenala palubní kamera některých z projíždějících vozidel. „Policisté ale hledají i ženu, která měla na místě nehody poskytovat před příjezdem záchranářů první pomoc, po příjezdu policejní hlídky už ale na místě nebyla,“ dodala policistka.

Jak zmíněná žena, tak i případní svědci, mohou kontaktovat policisty na bezplatné tísňové lince 158.

K nehodě osobního vozu a chlapce došlo také 5. ledna přibližně v 19:30 hodin, v Milínské ulici (u č.p. 161) v Příbrami. Řidič automobilu Škoda Citigo jel po silnici I/66 a na přechodu pro chodce se měl střetnout s nezletilých chlapcem. Po události mezi nimi mělo dojít ke slovní rozepři a následně oba místo nehody opustili, aniž by situaci jakkoliv řešili. Nehoda byla policistům oznámena až s časovým odstupem ze strany matky nezletilého. „Celému incidentu měl být přítomen nezjištěný řidič, který měl jet po ulici Milínská ve směru z centra Příbrami na Milín. Ten měl chodce na přechodu pouštět a následně i po celém incidentu zastavit a dotazovat se na jeho zdravotní stav,“ popsal policejní mluvčí Pavel Truxa.

„V souvislosti s výše uvedenou dopravní nehodou se obracíme na možné svědky a zmíněného řidiče, aby se policistům přihlásili na tel. číslo 974 879 251 nebo 974 879 503. Stejně žádáme i řidiče, kteří mají ve vozidle záznamové zařízení, které mohlo dopravní nehodu zachytit, aby se i oni ozvali na jedno z uvedených čísel,“ vyzval policista.

Řidič od srážky ujel

Ke srážce dvou vozů na kruhovém objezdu na silnici č. I/66 - u čerpací stanice Silmet došlo 28. prosince 2023 krátce před šestou hodinou večerní.

Po kruhovém objezdu jel ve směru od Milína na Příbram řidič s osobním vozem Škoda Octavia a současně vjížděl na kruhový objezd další řidič - od Strakonic - který následně narazil do boku škodovky. Na místě ale nezůstal a pokračoval v jízdě dál. Podle policie by se mělo jednat o vozidlo modré barvy, typ není znám.

Svědci mohou kontaktoval policisty prostřednictvím linky 158.

Policisté hledají také svědky události, ke které došlo ve středu 7. února letošního roku po 7. hodině ráno a to na 42,5 km dálnice D4 ve směru na Strakonice v katastru obce Dubenec. „Řidič armádního vozidla Toyota Hilus šedozelené barvy při zařazování do pravého jízdního pruhu v místě zúžení naboural do dopravního značení, které bylo nárazem poškozeno, stejně tak došlo i k poškození samotného automobilu,“ popsal policejní mluvčí Pavel Truxa.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Příbrami, kteří prošetřují okolnosti této události, žádají případné svědky, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli a událost viděli, aby se jim přihlásili na telefonním čísle 974 879 527.

Hledá se řidič světle modrého auta

Příbramští dopravní policisté hledají také řidiče osobního vozidla světle modré barvy, který byl jedním z účastníků dopravní nehody 1. února 2024, v době od 7:45 do 8:00 hodin, v Nádražní ulici u č.p. 114, v Sedlčanech (silnice III. třídy č 10522).

„Řidič pravděpodobně dostatečně nesledoval dopravní situaci a na přechodu pro chodce měl najet pravým předním kolem na levou nohu chodkyně. Z místa měl poté odjet, aniž by událost jakkoliv řešil nebo oznámil na linku 158,“ uvedl Truxa.

Policisté hledají svědky dopravní nehody a žádají o pomoc se ztotožněním vozidla a jeho řidiče. Informace k události můžete sdělit policistům dopravního inspektorátu na telefonní číslo 974 879 527, nebo na lince 158.

