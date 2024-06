Aktualizujeme

Jak Deníku potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová, k ataku došlo ve čtvrtek 20. června po patnácté hodině. „Mladistvého chlapce tam bez předchozího varování napadla skupina šesti útočníků. Strhli ho na zem a kopali ho do celého těla,“ uvedla Richterová k případu, o kterém jako první informoval server pribram.cz.

Podle mluvčího středočeské záchranné služby Marka Hylebranta tým záchranky pacienta s mnohočetnými poraněními předal po ošetření letecké záchranné službě, která ho transportovala do nemocnice v pražském Motole.

Útočníci, kteří měli být zhruba ve věku mezi dvaceti a pětadvaceti lety, od své oběti po brutálním výprasku utekli. Policisté po nich pátrají. „Prověřujeme i záznamy z bezpečnostních kamer,“ řekla Deníku Richterová s tím, že vyšetřování se mimo jiné zaměřuje i na to, co ataku na chlapce předcházelo.

Policie uvolnila nové informace k případu.

„Mladík se sešel se skupinkou zhruba stejně starých hochů, byli to jeho vrstevníci a sešli se po předchozí domluvě. Nejednalo se tedy o náhodné přepadení,“ sdělil mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Hospitalizovaný mladík se měl začít hádat s dalším členem skupiny, hádka následně vyústila ve rvačku. „Byl to konflikt mezi dvěma mladíky, nebylo to tak, že by celá skupina napadla jednoho,“ doplnil Truxa. Kriminalisté vyslíchají účastníky a pátrají po lidech, kteří mohli situaci zahlédnout. „Zatím nebyla stanovena žádná kvalifikace trestného činu a nikdo nebyl z ničeho obviněn,“ dodal mluvčí policie.

Zbitý chlapec sám došel domů, kde jeho rodiče ihned zavolali záchranku. Pacient byl při cestě vrtulníkem při vědomí, na těle měl četné pohmožděniny a se záchranáři komunikoval. V současnou chvíli je mladík hospitalizován v pražské nemocnici Motol, bližší informace o jeho stavu jsou vzhledem k jeho neplnoletosti nedostupné.