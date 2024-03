Nehoda se stala v ranních hodinách. "Dvacetiletému řidiči osobního vozidla měla údajně vběhnout do jízdní dráhy z pravé strany komunikace lesní zvěř, a proto strhl řízení. V zatáčce pak na mokrém povrchu vozovky dostal s vozem smyk a vyjel vlevo mimo silnici, kde skončil ve vodním vodotoku," popsala nehodu policejní komisařka Monika Schindlová.

Jindy zase vyjížděli dopravní policisté v ranních hodinách ke dvěma nehodám se srnou. Obě se staly na stejné silnici. První u obce Obory a druhá u Kosovy Hory. Při kolizích byla předběžně odhadnuta škoda za téměř sto tisíc korun.

V loňském roce řešili příbramští policisté celkem 178 srážek s lesní zvěří.

Řidiči by se měli plně věnovat řízení a neustále být obezřetní. "Nejlepším preventivním opatřením je nízká rychlost jízdy, tím vzniklá prostor pro včasnou reakci. Pokud motorista spatří zvěř včas, měl by sešlápnout brzdový pedál a použít výstražné zvukové znamení," uvedla policejní komisařka.

Jestliže již nejde srážce nijak zabránit, potom je nutné intenzivně brzdit, ale neuhýbat. "Úhybný manévr je mnohem víc nebezpečný, hrozí např. přejetí do protisměru, čelní náraz do protijedoucího automobilu nebo náraz do stromu u silnice," uzavřela Schindlová.