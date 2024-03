Falešný bankéř zavolal 55leté ženě z Příbramska, že zaregistroval podezřelou transakci na jejím bankovním účtu. "Poškozená mu nedůvěřovala, protože volal z mobilního telefonního čísla. To jí dotyčný vysvětlil tím, že volá z technického telefonního čísla, ale že jí zavolá z čísla, které si může ověřit na internetových stránkách bankovní asociace," popsala detaily komisařka příbramské policie Monika Schindlová.

Po pár minutách se opravdu ozval z čísla, které vypadalo stejně jako číslo banky. "Znovu ženě tvrdil, že její peníze jsou opravdu v nebezpečí a musí je spolu okamžitě převést na jiný „bezpečný“ účet," dodala Schindlová.

Žena následně skutečně provedla několik převodů ze svého účtu a přišla tak o 180 tisíc korun. "Policisté nyní pátrají po pachateli podvodu, kterému v případě dopadení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody," řekla komisařka.

Falešní bankéři využívají takzvaný spoofing. To znamená, že u příchozího hovoru podvedený vidí známé telefonní číslo, ale ve skutečnosti volá někdo cizí a pouze se maskuje. "Útočníci dokážou napodobit jakékoliv telefonní číslo, tedy třeba i číslo banky. Kdyby však byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktuje svou banku," varuje Monika Schindlová.

Nejlepší obranou před kyberútoky je osvěta, na nástrahy virtuální světa je potřeba neustále upozorňovat a dále dodržovat pár základních pravidel.

- nikdy nejednejte dle nesmyslných pokynů, jako je vklad na údajně zabezpečený účet. Nikdy neinstalujte neznámé aplikace do telefonu či počítače

- nikdy nedávejte informace o vaší platební kartě, přístupové údaje k bankovnictví nebo nepřecházejte do internetového bankovnictví přes odkazy zaslané v e-mailech či SMS zprávách

- při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujete, zda odpovídá doména přihlašovací stránky