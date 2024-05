Jak uvedla komisařka příbramské policie Monika Schindlová, nepřiměřená rychlost je příčinou nejtragičtějších nehod na silnicích. "Důvodem přílišného sešlápnutí „plynového pedálu“ je spěch a to, že řidiči chtějí dojet do cíle co nejrychleji nebo dohání zpoždění. Je to však zbytečný hazard. Pár minut, které spěchající motoristé ušetří, nestojí za riziko, které jejich jízda přináší. Kvůli vysoké rychlosti se značně zkracuje čas na bezpečnou reakci a je to obrovská bezohlednost vůči všem v silničním provozu," řekla komisařka.

Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit nejen svým schopnostem, ale také autu, nákladu, stavu komunikace a povětrnostním podmínkám. Šoféři také nesmí náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu, a omezovat plynulost provozu bezdůvodně pomalou jízdou.