Robin Macal

Datum narození: 19. února 1988

Věk: 36 let

Bydliště: okres Most

Pátrání vyhlášeno: 5. srpna 2024

Nebezpečný: Ne

Ozbrojen: Ne

Nakažlivá nemoc: Ne

Státní příslušnost: Česká republika

Výška: 170 až 175 cm

Zdánlivé stáří: 35 až 40 let

Postava: Hubená

Barva vlasů: Hnědé

Tvar vlasů: Rovné

Střih vousů: Plnovous nebo strniště

Barva očí: Hnědá

Pohřešovaný má trvalé bydliště v Mostě, kde by se pravděpodobně mohl zdržovat. Není vyloučeno, že by se mohl pohybovat v přítomnosti osob bez domova.

Robin Macal je štíhlé postavy, měří přibližně 180 cm, má krátké tmavé vlasy a prošedivělé vousy. Policie žádá, aby každý, kdo muže uvidí nebo víte, kde by se mohl nacházet, zavolal linku 158.