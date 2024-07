„Nakonec mě nenapadlo nic lepšího než namířit kameru na víko kontejneru a čekat, co z toho vyleze,“ dokončil svědek. Z červeného kontejneru nakonec nevylezl hlodavec, ale dospělý muž, který nejspíš kontejner vykrádal.

„Najednou bylo ticho. Chvilku jsem čekal a pak se z kontejneru zase začaly ozývat rány. Říkal jsem si, že tam asi někdo je. Napadlo mě zavolat policajty, ale kdyby tam někdo byl a nechtěl tam být, tak by se ozval a řekl, že chce pomoct,“ pokračoval svědek.

Slyšel jsem, jak v kontejneru něco rachotí, tak jsem myslel, že tam jsou myši. Chvilku jsem poslouchal a nakonec jsem vzal telefon, zabouchal na kontejner a čekal, co z toho vyleze,“ sdělil Příbramskému deníku svědek.

Muž vylézá z červeného kontejneru | Video: Jakub Krejčí

„Musel jsem se hodně snažit, abych se nezačal smát, když se z toho kontejneru začal soukat,“ dodal svědek. „Když jsem viděl, že je to cikán, raději jsem schoval telefon.“ Svědek uvedl, že muž působil od pohledu agresivně, a z toho důvodu žádal o nezveřejnění jeho jména.

„Doufal jsem, že neviděl, jak ho nahrávám, ale když mi řekl: ‚Co mě kameruješ!‘, bylo mi jasné, že se z toho nevykecám. Byl jsem ospalý a měl jsem upito, tak mě nenapadlo nic lepšího než mu odpovědět: ‚Proč asi? Kdy naposledy jsi viděl, jak kontejner rodí cikána?‘ To ho pochopitelně namíchlo, bouchnul pěstí do kontejneru a začal mi nadávat. Využil jsem toho, že tam měl zaseknuté nohy, a raději jsem odešel,“ dokončil svědek.

V Příbrami je několik červených kontejnerů jako tento, především v blízkosti sídlišť. Nabízejí jednoduchý a ekologický způsob, jak se zbavit elektroodpadu. Nicméně, jak lze vidět ve videu, je třeba brát na vědomí, že by kontejnery mohl kdokoliv vykrást.

Speciální víko červených kontejnerů nabízí dostatek místa na vyhození i větších elektrospotřebičů. Nicméně je řada věcí, které by se v žádném případě neměly do kontejnerů vyhazovat. Jak lze vidět, kontejnery nejsou bezpečným způsobem pro likvidaci paměťových karet, SSD, telefonů nebo herních konzolí.

Na těchto a mnoha dalších zařízeních mohou být uloženy vaše osobní údaje, hesla, údaje platebních karet a jiné informace, které by se za žádných okolností neměly dostat do rukou někoho jiného. Pokud se dostanete do situace, kdy chcete prodat starý telefon nebo konzoli, ujistěte se, že v zařízení nezůstaly žádné vaše osobní informace.

I když třeba dáváte svůj starý telefon někomu z rodiny, vždy obnovte tovární nastavení a smažte všechny údaje, které jste do zařízení zadali. Nikdy totiž nevíte, kdo může zařízení odcizit.