/VIDEO/ Škodu přes půl milionu korun má na svědomí trojice mužů, kteří vykrádali kavárny, obchody a další podniky v celém Středočeském kraji i v Praze. Na svědomí mají také známou kavárnu v Sedlčanech. Trojici dopadli kriminalisté při rozsáhlé akci v pražských Lipencích. Hrozí jim až pět let za mřížemi.

Trojice mužů vykrádala kavárny, myčky i fitness centra ve Středočeském kraji i v Praze. | Foto: PČR

Jejich první případy, kdy ještě kriminalisté nevěděli, že budou mít souvislost s touto trojicí, se odehrály v listopadu loňského roku v Českém Brodě na Kolínsku, kde došlo k vloupání do myčky. Způsobili škodu za bezmála 80 tisíc korun.

„Následovala pak další vloupání, která se ale neobjevovala pouze v určité lokalitě, ale na území celého Středočeského kraje a také v Praze. Trojice mužů si vybírala různé kavárny, myčky, prodejny, fitness centra, zooprodejny, napříč všemi okresy, kdy se například měli vloupat i do známé kavárny v Sedlčanech na Příbramsku, nebo prodejny poblíž obchodního centra, též v Sedlčanech, a dalších objektů,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Kriminalisté zadokumentovali přes desítku případů v Mníšku pod Brdy, Všenorech, Českém Brodě, v Nuslích, v Benešově, v Černošicích, na Příbramsku a dalších místech kraje.

Zloděje zajímaly hlavně peníze, které si mezi sebou rozdělili, ovšem také další věci, které jim mohly být k užitku. „Nicméně úsilím, kterým mnohdy muž z trojice, který samotná vloupání prováděl, vynaložil, způsobil daleko vyšší škodu, než odcizením peněz, které byly v kase. Jako například na Příbramsku, kde samotným vloupáním způsobili škodu za více jak tři sta tisíc v kontextu pár tisícovek, které si odnesl – kasičku za tisíc korun, dále něco málo přes tři tisíce na hotovosti a papírový sáček za osmdesát korun,“ doplnila policistka s tím, že nejvíce peněz v hotovosti, přes sto tisíc, si odnesli z prodejny pro domácí mazlíčky.

Ve čtvrtek 11. ledna krátce po půl sedmé ráno trojici zadržela středočeská zásahová jednotka v pražských Lipenicích. Po vloupání, na která vyráželi většinou kolem půlnoci.

Své role měli muži ve věku 35, 50 a 51 let důsledně rozdělené. „Taxikář, který se touto profesí skutečně i živil, vozil další dva muže k předem vytipovaným provozovnám. Druhý z trojice venku hlídal a třetí z mužů, s kriminální minulostí, za pomoci přivezeného nářadí – krumpáčů a páčidel – již samotná vloupání prováděl,“ popsala policejní mluvčí.

Kriminalisté podložili jedenáct případů, kterých se měla trojice od listopadu 2023 dopustit. Všichni čelí obvinění z trestných činů krádeže a poškození cizí věci, a to formou spolupachatelství. „Na hlavního z nich, 50letého muže s trestní minulostí, který se do provozoven vloupával, podal vyšetřovatel návrh státnímu zástupci na uvalení vyšetřovací vazby, a to aby se neskrýval před trestním stíháním a aby v trestné činnosti nepokračoval. Návrh soudce Okresního soudu Kolín akceptoval. Obviněný 35letý muž, který měl roli „hlídače“ a taxikář (50 let), budou vyšetřováni na svobodě,“ doplnila Suchánková.

Trojici obviněných mužů nyní hrozí tresty v rozpětí jednoho roku až pěti let.

Na svědomí toho ovšem mohou mít více. Kriminalisté dokumentují další desítky případů, které mohli spáchat.

