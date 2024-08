Specialista/ka kontaktu se zákazníky - ČEZ Mobil pozice: Specialista/ka kontaktu se zákazníky - ČEZ Mobil Nástup: 29.7.2024 do 31.7.2025 vhodné i pro OZP Mzda: 24000,- ažž 32000,- Kč Kontakt: Kateřina Vozábová, tel. 380900122 ( po - pá 8:30-16:00 hod) Místo výkonu: Náměstí T.G.Masaryka 133, Sedlčany popis: Rozšiřujeme naše řady o nové kolegy, kteří hledají pohodovou práci v přátelském kolektivu a rádi pracují s lidmi. Pokud už máš na léto naplánovanou dovolenou, chápeme to a určitě se domluvíme a volno dostaneš. Co bude náplní práce? o Budeš komunikovat se stávajícími zákazníky skupiny ČEZ a rozšiřovat jejich služby (ČEZ Mobil). o Práce v interních informačních systémech. Jak poznáš, že jsi tím pravým uchazečem? o Výborné komunikační dovednosti v ČJ slovem i písmem. o Máš příjemný hlasový projev. o Znalost práce na PC - uživatelská znalost MS office (Word, Excel). o Velkou výhodou je, když už máš nějaké zkušenosti s prací v call centru nebo s prodejem. Pokud toto zvládáš, hledáme právě Tebe - přidej se k naší partě. Proč do toho jít? o Náborový příspěvek 15 000 Kč! o Pracovní doba PO - PÁ (8:00 - 16:30 - dle pracovního úvazku), víkendy a svátky volno! o Doporučení nového kolegy 4.000 Kč + den placeného volna! o Odchodové soutěže - splň si svůj plán a jdi domů dříve. o Bonus za kvalitu hovorů až 2 000 Kč. o Jistota toho, že peníze dostaneš vždy včas. o Máš volbu pracovního úvazku - 8, 7 a 6 hodinový. o Vše potřebné Tě naučíme na pobočce v místě pracoviště. o Jedná se o fyzicky nenáročnou práci. o Občerstvení na pracovišti. 24 000 Kč

