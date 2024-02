Ozbrojeného pachatele dopadli minulý týden ve spolupráci s příbramskými kolegy písečtí kriminalisté. Pětatřicetiletý muž opakovaně loupil na jihu Čech a zřejmě i v jiných krajích. Při jedné zlodějské výpravě kápl na revolver s náboji a plynovou pistoli.

Zadržení pachatele se neodehrálo zrovna v rukavičkách. Policisté u podezřelého našli kradené zbraně a zřejmě i drogy. | Foto: Policie ČR

Případy vloupání se začaly na Písecku množit od prvních lednových dní. Kdosi vykradl benzinovou čerpací stanici v Horosedlech dvě prodejny v Pražské ulici a novinový stánek ve Dvořákově ulici v Písku. „Pachatel se vždy násilně vloupal do prostor provozoven a bral především peníze, příruční kasy, ale také stovky krabiček cigaret, notebook i poštovní známky a výherní losy," shrnuje počínání zloděje policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Situace se ale výrazně zkomplikovala v noci ze dne 14. na 15. ledna, kdy se zloděj vloupal do restaurace na Písecku. „Zde kromě peněz s pokladnu odcizil také uložený revolver s náboji a plynovou pistoli," líčí s tím, že to již ale kriminalisté pracovali s konkrétní verzí, kdo by mohl být pachatelem.

Policisté zadrželi dealery drog. Dvojice se zaměřovala na pervitin a marihuanu

„Ve čtvrtek 15. února zadrželi muže (1989), který má mít vše na svém kontě. Písečtí kriminalisté u podezřelého muže zajistili právě zbraně z vloupání do restaurace a také sáček s látkou, která je aktuálně podrobena zkoumání. Vše nasvědčuje tomu, že jde o pervitin," naznačuje mluvčí. „Kriminalisté dále rozkryli, že muži měl „krýt záda“ další podezřelý, který u vloupání figuroval jako hlídač. Mimo jiné si měl muž půjčovat automobily, kterými na místa činu jezdil, a to přes to, že má vysloven zákaz řízení," doplňuje k povedené dvojici.

Policisté muže stíhají pro pět případů vloupání, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, poškozování cizí věci a také nedovoleného ozbrojování. Škoda je zatím vyčíslena na více než 400 000 korun. A nemusí to být konečný výčet. „Mladý recidivista zřejmě škodil napříč republikou. Písečtí kriminalisté na případu dále spolupracují s kolegy z dalších krajů. Také spolupachatel si vyslechl obvinění," dodává Kamila Čuřínová Ingrišová.

Mohlo by vás zajímat: Stojany pro dobíjení a 176 míst. Parkovací dům v Příbrami je téměř hotový