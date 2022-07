Připravila výstavu představující původně zcela nově vymyšlené slovo pro divadelní hru R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti) z roku 1920: robot. To se díky bratrům Čapkovým vydalo do světa a dnes žije zcela samostatným životem.

Diplomatům v Bruselu výstavu osobně představil její autor; ředitel čapkovského památníku Zdeněk Vacek. „Význační hosté se přesvědčili, že vlastně – aniž to dosud tušili – všichni umějí nejméně jedno slovo česky,“ konstatoval s odkazem na fakt, že výraz „robot“ se používá ve všech 24 oficiálních jazycích Evropské unie (byť někdy v mírně odlišné podobě).

Expozice nazvaná „Robot: Born in Czechia, known all over the world“ má verzi interiérovou i venkovní. Počítá se s tím, že obě bude Středočeský kraj v rámci českého předsednictví prezentovat na různých místech Bruselu – a po Belgii je pak ukáže i v dalších zemích. Roboty v českém provedení připomíná od Čapkovy hry až po současnost: od konverzujícího chatbota Alquista a neúnavného zedníka z Českého vysokého učení technického přes chemické roboty z Vysoké školy chemicko-technologické až po robotické aplikace pro armádu.

Čapka a jeho odkaz však tíha současnosti nepřevážila. „Byl jsem velice potěšen, že návštěvníky zaujala také pozvánka na Čapkovu Strž. Tato perla z náhrdelníku kulturních objektů v péči Středočeského kraje láká k návštěvě i prostřednictvím zbrusu nové virtuální 3D prohlídky poutavých expozic a magické zahrady; QR-kód s odkazem patřil k nejfotografovanějším objektům,“ shrnul Vacek dojmy z Bruselu.

