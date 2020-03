Toto opatření podle slov vedení divadla platí prozatím do neděle 22. března s tím, že o konání dalších akcí se rozhodne v pátek 20. března.

„Představení pro předplatitelské skupiny budou mít náhradní termín, který bude upřesněn. Ostatní vstupenky za zrušená představení je nutné vrátit na obchodním oddělení či v pokladně divadla nejpozději do 29. března. Vstupné za zakoupené eVstupenky bude automaticky vráceno zpět na karty,“ vysvětluje ředitel divadla Petr Bednář.

Obchodní oddělení je otevřené od pondělí do pátku od 7 do 15.30 hodin. Pokladna divadla je v pracovní dny v provozu od 15.30 do 19 hodin večer a o víkendu od 14 do 19 hodin.

Nicméně provoz příbramského divadla se úplně nezastavil. Pokračují například zkoušky na novou premiéru. „Část herců zkouší novou premiéru, doma jsou jen ti, kteří v tomto kusu nehrají. Do práce chodí i ostatní zaměstnanci, kteří provádějí práce, které se jinak dělají o letních prázdninách. Tedy nejrůznější opravy, údržba a podobně,“ popisuje současný provoz divadla zástupkyně ředitele Anna Čiperová.

Jak se omezení provozu promítne do chodu divadla po finanční stránce zatím není ještě přesně vyčíslené. Zatím se především proplácejí vrácené prodané vstupenky. „Máme nějaké odhady, ale vše se uvidí, až po skončení zákazu,“ říká Čiperová s tím, že určitě se do ztráty citelně promítnou zrušené už nasmlouvané zájezdy příbramského souboru.