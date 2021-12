Třicátníci Jakub Malý a Karel Müller jsou mladí faráři Českobratrské církve evangelické, Jakub Malý slouží nejčastěji v Libni, Karel Müller občas v kostele svatého Martina ve zdi na Starém Městě, kde se pravidelně konají večerní evangelické bohoslužby zaměřené hlavně na mládež. Oba přišli do církve na prahu dospělosti a rozhodli se stát faráři, seznámili se při studiích na Evangelické teologické fakultě UK. Na youtube natáčejí videa tři roky a mají stovky až tisíce sledujících. Nyní přináší jejich neortodoxní, pro mnohé drzý, ale často sebekritický pohled na víru a křesťanství nová kniha.

"Napsali jsme ji hlavně proto, že jsme dostali nabídku, každý náš mediální výstup, kde jsme se objevili mimo sítě, byl vlastně na pozvánku," řekl Malý. Kniha obsahuje mnohem víc než jejich videa. "Scénáře přepsané do knižní formy se týkají pouze kapitoly Desatero, která je ještě rozšířená o některé věci, které jsme ve videu nedořekli, protože na ně už nebyl prostor. Máme tam třeba exkurz k rozvodu a podobně," řekl.

"Museli jsme to samozřejmě uhladit, upravit, převést do knižní formy, aby to bylo čtivé, zároveň ale abychom si zachovali svoji sebekritiku, jízlivost. Kolega Karel, který je více přemýšlivý, psal kapitoly o vyznání víry. Odpíchl se od našich videí, ale pojal je nově. Přidali jsme k tomu kapitolu Láska, která se zabývá vztahy a různými sexuálními tématy. Lidé se nás na základě našich videí na to ptali, ačkoli jsme se tomu vždycky sami divili a bránili se tomu," uvedl Malý.

Těmi, kdo dva mladé faráře youtubery sledují, ale podle něj zdaleka nejsou jen dospívající. "Ti se ptali třeba, jestli mohou masturbovat nebo co si myslíme o homosexualitě, protože jim pan farář říkal, že to pánbůh nemá rád. To se týká spíše mladší generace 17 až 25, ale kupodivu to nezajímá jenom je. Nejvíc nás sledují lidé ve věku 25 až 55 let. Vysvětlujeme si to tím, že témata sice podáváme humornou formou, ale zároveň tam pořád máme obsah. Není to povrchní plácání. Diváky obsah zaskočí, zaskočí je to, že o tom mluvíme a mluvíme o tom takhle a neskrýváme to," uvedl.

Na sociálních sítích je prý sledují z velké míry katolíci, z menší pak protestanti a pak výrazná skupina věřících, kteří nejsou nijak zařazení podle církve a další skupina těch, kdo se identifikují jako naprosto nevěřící. "Asi se to povedlo, že jsme ťali do živého. Ve všech možných oborech, ať už je to politika nebo sex a náboženství," uzavřel mladý farář.