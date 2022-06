Některé letošní festivaly už se staly vzpomínkou, další jsou právě za dveřmi. Pro sobotu 18. června nabízí Dlouhá na výběr JenštejnFest 2022 na louce pod hradem Jenštejn, Relax fest v Lysé nad Labem, Petrovicefest nedaleko Sedlčan, Coombal festival v Rakovníku – či také multižánrový festival pro děti a rodiče Routa na poutním místě Hrádek u Vlašimi.

Další víkend si fandové mohou prodloužit ještě o pátek, a to v Březnici, kde se od 24. do 26. června uskuteční v pivovaru Herold multižánrový festival Deziluze. Od pátku do soboty se bude konat také Řevnický tuplák v lesním divadle v Řevnicích, od soboty do neděle zase Hudlicefest na hřišti v Hudlicích na Berounsku. „V pátek 24. června proběhne V lese fest v kolínském lesoparku Borky – a v sobotu června Zámecký minifestival v Králově Dvoře,“ nabízí Dlouhá další pozvánky, které se ještě vejdou do června.

Prázdniny nabité muzikou

Z červencové nabídky vybírá mimo jiné jubilejní desátý ročník Pojizerského folklorního festivalu v Bakově nad Jizerou v sobotu 2. července, o týden později 9. července sedmnáctý ročník Třebsínské zvoničky v Krňanech na Benešovsku, která se bude líbit příznivcům country, folku a bluegrassové hudby, a Zelčínský festival v Zooparku Zelčín, kde si na své přijdou malí i velcí účastníci.

„Ve dnech 15.–16. července zavítá na hrad Točník festival Hrady CZ, který se během sezony odehrává na mnoha významných historických památkách,“ upozornila Dlouhá s tím, že program 17. ročníku je postaven na vystoupení špiček české a slovenské hudební scény.

„Ve dnech 15.– 17. července proběhne multižánrový festival Vlčkovice Fest ve Vlčkovicích u Votic, v sobotu 16. července hudební přehlídka Barvy léta v areálu Jezera Poděbrady i sedmý ročník Jurkovič open air v Jílovém u Prahy,“ nabízí další tipy.

Výčet pozvánek na druhý prázdninový měsíc zahajuje Let It Roll Open Air Festival Milovice ve dnech 4.–6. srpna, ale i Highjump fest u lomu v Hřiměždicích, kde ve večerních hodinách sportovce střídají různí DJ´s. Na 12.–13. srpna si lze plánovat návštěvu open air festivalu Starák fest v Říčanech; v sobotu 13. srpna se dále uskuteční Kouřimská skála aneb Vzpomínka na Petra Muka, Paráda fest v Přírodním divadle Konopiště či 39. ročník Kutnohorské kocábky; festivalu country, bluegrassové, trampské a folkové muziky.

Příznivcům festivalů dále Dlouhá připomíná slánský hudební festival Valník ve dnech 19.–20. srpna či ve stejném termínu pořádaný sedmý ročník rockového festivalu Rock of Sadská. Na sobotu 20. srpna se ještě mohou těšit příznivci festivalu Brod 1995 v České Brodě.

Film, hudba i multimédia

Na speciální nabídku na samém konci letních prázdnin upozorňuje vedoucí marketingu Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek: jde o Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady 2022. „Letos proběhne od 25. do 28. srpna – a tak jako každý rok nabídne to nejlepší propojení filmové hudby a multimédií,“ připomněl Kulhánek.