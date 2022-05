Koncerty doplní worskshopy zaměřené na zdravotně preventivní tématiku, kde bude představena například canisterapie. Spolek Amélie připraví výtvarné dílničky pro děti, které čeká i loutková pohádka. Dospělí se mohou těšit na novinku v podobě tomboly.

Vzhledem k covidu bylo konání festivalu od roku 2020 nejisté. Loni se akce musela dokonce zrušit úplně, letos ji tak čeká třetí ročník. „Akci pojímáme benefičně. V prvním roce jsme z příjmů obnovili zdejší kinosál, a mohli jsme tak začít s pravidelnými filmovými a divadelními produkcemi nejen pro naše pacienty, ale i pro veřejnost. Příjmy z druhého ročníku byly věnovány na podporu mimo zdravotních aktivit pro pacienty. Výtěžek z letošního konání plánujeme investovat opět do aktivit pro pacienty,“ vysvětlila primářka onkologie Kateřina Jirsová, která myšlenku festivalu prosadila.

Do budoucna by organizátoři uvítali větší zapojení dobrovolníků z místní komunity, aby bylo pořádání akce finančně udržitelné. „Velmi důležití jsou pro nás samozřejmě sponzoři a partneři, kteří do toho jdou každý rok s námi. Velkou odměnou pro nás je, když hospitalizovaní pacienti mohou přijít na jiné myšlenky,“ dodala primářka.