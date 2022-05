OBRAZEM: V Příbrami se po dvou letech pauzy opět uskutečnil ples pro seniory

Sequensová téměř po 40 let trávila letní prázdniny v Dobré Vodě u Březnice, odkud podnikala výlety až na Makovou, do Bohutína nebo k Lázskému rybníku. „Díky unikátní kolekci fotografií z let 1895–1939 a dochovaným malířčiným vzpomínkám návštěvníky čeká nenáročné putování krajinou a časem, cesta po středočeském jihozápadě začátku 20. století,“ konstatovala Moravcová.

Upozorňuje dále, že program se 30korunovým vstupným se uskuteční v kulturně vzdělávacím centru v areálu dolu Anna na Březových Horách.