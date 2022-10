„V areálu dolu Anna budou probíhat prohlídky Prokopské štoly doprovázené pohádkami a vyprávěním havířů. Do tajuplně osvětleného podzemí se návštěvníci dovezou důlním vláčkem,“ uvedla Moravcová, co muzeum nachystalo za 60korunové vstupné. S upřesněním, že páteční program je určen pro školy, sobotní pak pro širokou veřejnost. „Vzhledem k omezené kapacitě je nutná předchozí rezervace na telefonním čísle 318 630 149,“ upozornila. Připomíná také bezpečnostní předpisy, z nichž plyne, že akce se mohou zúčastnit až děti od tří let věku; mladší nikoli.