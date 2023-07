Ze sobotní nabídky lze připomenout odpolední hudebně divadelní program na náměstí J. A. Alise, ale i večerní čepobití s průvodem, který v 21 hodin vyrazí k Alisovu náměstí z náměstí T. G. Masaryka. Koncertovat se ale odpoledne bude i v areálu dolu Marie. Zde hudební program zahájí ve 14 hodin vystoupení country kapely Bonanza. Tu před 49 lety v prostředí trampů z Příbrami i Prahy spoluzakládal právě Velfl – a po dlouhá desetiletí zůstal hlavním tahounem.

Čepobití, šerm i nová expozice hasičů a horníků. To byla letošní Prokopská pouť

Nedělní program zahájí velká paráda – průvod horníků a hutníků ve slavnostních uniformách, který vychází v devět hodin z náměstí T. G. Masaryka směrem ke kostelu sv. Vojtěcha na náměstí J. A. Alise. Tam se uskuteční tradiční polní mše. Hornické muzeum Příbram bude otevřeno od 9 do 18 hodin – a vstup do jednotlivých expozic včetně fárání do podzemí nabídne v neděli po celý den za symbolickou jednu korunu.

Zdroj: Youtube

Nejočekávanější chvíle přijde v muzeu dvě hodiny po poledni. Právě na 14. hodinu se chystá slavnostní zpřístupnění podzemního prostoru pod strojovnou Ševčinského dolu, kde návštěvníci zhlédnou novou tematickou expozici. Nabídne nejen pohled do minulosti strojovny, ale také představí historii drátěných těžních lan, v jejichž zavádění byl průkopníkem právě příbramský rudný revír, a přiblíží minulost lanovky, jež v minulém století přepravovala uhlí (pro pohon parních strojů) a vytěženou rudu mezi Bohutínem a Březovými Horami.

„Uskuteční se zde rovněž promítání dokumentárních filmů o příbramském hornictví. Od 14.45 se na nádvoří odehrají scénky na téma 210 let Ševčinského dolu, zaraženého v roce 1813,“ zve ředitel Velfl. S tím, že návštěvníci uvidí i příchod císaře Františka I., na jehož počest byl zdejší důl založen – a stříbro v něm vytěžené posloužilo k financování rakouské armády v boji s Napoleonem.

„Vystoupí Divadlo Tomáše Bílka, šermířské sdružení Adorea a Soubor svatohorských trubačů,“ připomněla dále programová pracovnice muzea Stanislava Moravcová. Šermíři nabídnou i souboje o březohorské stříbro.