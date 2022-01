Velfl nicméně odmítá argument, že leckteří správci muzeí, zámků či hradů by podobnou návštěvnost brali všemi deseti, a to i za běžných podmínek. Hornické muzeum je zvyklé na jinou laťku: do roku 2019 počet návštěvníků vždy převýšil sto tisíc – a vysoké cíle si klade i nyní. „V letošním roce, pokud to okolnosti dovolí, se budeme snažit oslovit další milovníky historie hornictví a technických památek s pestrou škálou programů, řadou novinek a atraktivními expozicemi,“ plánuje ředitel.

První velká akce se chystá za měsíc: 19. února je v plánu uspořádat na nádvoří Ševčinského dolu Hornický masopust, připravený ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Bohutín. „Pro rodiče s dětmi bude následně na nadcházející jarní prázdniny (od 21. do 25. února) připraven bohatý program obsahující tvořivé dílny od doby středověku až po 19. století. Na jarní prázdniny jsou připravené interaktivní dílny pro nejmenší návštěvníky také v pobočce příbramského muzea, v Muzeu zlata Nový Knín,“ přibližuje ředitel nejbližší mimořádné akce.

Návštěvníky, kteří v pobočkách muzea byli naposledy už před nějakou dobou, může ale překvapit i běžná návštěva stálých expozic. Muzejníci totiž dobu, kdy museli mít zavřeno, využili nejen k plnění úkolů z oblasti odborné a badatelské práce. Pustili se i do vylepšování expozic. „Vznikl prostor věnovat se také rozsáhlé údržbě jednotlivých areálů s více než 50 historickými budovami a několika kilometry podzemí zdejších dolů,“ přiblížil ředitel, že tohle nebyl standardní jarní úklid.

Upozornil, že došlo například k doplnění historické důlní techniky vystavené ve venkovním areálu Ševčinského dolu, k opravě funkčního hornického vláčku, k inovaci interiérových expozic (ale rovněž k modernizaci depozitářů, pracoviště ekonomického úseku a IT specialisty). „V areálu dolu Vojtěch proběhlo zabezpečení staticky narušeného opěrného zdiva. V Památníku Vojna se uskutečnily opravy obslužného objektu, oplocení a další činnosti. Rozsáhlé stavební práce se podařilo provést v pobočce muzea Uranový důl Bytíz – a další se tam uskuteční i v letošním roce,“ připomněl ředitel.