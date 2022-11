Diváci uvidí ukázky zvyků a rukodělných činností, kterými se zabývaly hornické rodiny při přípravě na Vánoce. „Nahlédnou do původního havířského obydlí, v němž se každoročně odehrává oblíbená akce s názvem Vánoce v hornickém domku,“ připomněla Moravcová. S tím, že ta se letos pro veřejnost koná o víkendu 10.–11. prosince, a to v sobotu i v neděli od 10 do 17 hodin. Školní výpravy si mohou objednat jiný termín návštěvy; od 5. do 16. prosince ve všedních dnech mezi devátou a patnáctou hodinou.