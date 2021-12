Hornický Mikuláš přilákal podle jeho slov více než 500 platících osob, na Vánoce v Hornickém domku a štědrovečerní šichtu zavítal dokonce čtyřnásobný počet návštěvníků: přes dva tisíce. Téměř 800 návštěvníků zlákaly Vánoce ve Skanzenu Vysoký Chlumec. „Tato akce potrvá do 22. prosince,“ upozornil Velfl na poslední příležitost k návštěvě spojené s poznáváním vánoční atmosféry v minulém i předminulém století a tradičních řemesel. Pak bude zavřeno až do doby, kdy na jaře načne ve skanzenu nová sezona.

Tu pravou atmosféru hornických Vánoc naleznete na výstavě betlémů v galerii

Připomíná současně výstavu betlémů, která bude k vidění až do začátku ledna. Hornické muzeum ji pořádá v Galerii Františka Drtikola v Zámečku-Ernestinu v Příbrami, přičemž k vidění je přes dvacet rozmanitých betlémů; jak historických, tak současných. Další výstavu betlémů muzeum nabídne také v jedné ze svých poboček, a to v Muzeu zlata Nový Knín. Tam bude možné zavítat od 27. do 29. prosince.